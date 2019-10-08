В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами

13 тисяч учеников потребляют почти списаны продукты. Фото: www.rbc.ua

В Киево-Святошинском районе Киевской области возник школьный скандал.

Детей начальных классов кормят некачественными обедами, об этом рассказала бывшая бухгалтер учреждения Оксана Розумна в программе "Гроші".

13 тисяч учеников потребляют почти списанные продукты от коммунального предприятия "Детское питание" за 20% "отката". Цена выгодная для поставщика еды для детей.

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Директора Валерия Смирнова полгода назад задержали за то, что брал взятку. Его освободили, а потом снова назначили руководителем КП "Детское питание".

Женщина говорит, что Смирнов заносил и продолжает давать чиновникам деньги, которые ворует на детских обедах. Ведь только на "откатах" предприятие в год зарабатывает около 9 миллионов гривен.

Заместитель главы отдела образования Киево-Святошинской РГА Анатолий Драчук, который подписал указ о восстановлении на работе, рассказал, что ему не поступало сообщение из полиции о задержании Смирнова. Поэтому законных оснований не подписать документ не было.

13 сентября в Винницкой области произошло массовое отравление детей. В тот день их кормили пшеничной кашей "Артек" и куриной отбивной.Полиция открыла уголовное производство по статье - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.