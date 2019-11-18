"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская

Дочь выдающегося украинского педагога Василия Сухомлинского Ольга Сухомлинская вспоминает, что за все детство отец повысил на нее голос только раз - за невыполненное домашнее задание. В интервью журналу "Країна" она поделилась воспоминаниями о характере своего отца и о семейных ценностях.

"Нас с братом родители воспитывали своим примером. Специально воспитывать ребенка неправильно. А правильно, когда семья живет по своим правилам с идеалами и запретами, и таким образом дети учатся.

Я была правильным ребенком. Я не помню, чтобы отец меня за что-то ругал. Единственный был раз, когда возмутился. Я пришла к нему в кабинет и попросила помочь мне с домашней работой по математике. Ответил: "Я сейчас занят. Давай немножко позже". Я ему отдала ту тетрадь и спокойно легла спать. Поздно вечером он мне будит: "Как ты могла заснуть, ты же не сделала эту задачу!" Он был супер-организованным человеком.

Вообще он был очень нежный и ласковый. С тихим голосом. Но он мог тем тихим голосом сказать очень неприятные вещи, если требовалось.

Отец был худой, мало ел, преимущественно простую сельскую пищу: борщ, картофель, голубцы, яичницу, молоко. Но все время в работе, хотя и был очень болен. Может, и спасался работой, она занимала всю его жизнь.

В школе был большой сад. Дети и учителя выращивали виноград, овощи, яблоки и продавали. Старшеклассники на эти деньги ездили на экскурсии во все крупные города страны. Посещали музеи, театры, картинные галереи, например, Эрмитаж в Ленинграде. Отец договаривался в Москве с директорами школ, чтобы дети не тратили деньги на гостиницы, а жили в школах-интернатах.

Ездили вверх по Днепру в Канев, ездили в Одессу. Это было доступно. Дети понимали, что мы заработали это сами, и с неба нам это не упало. Это была награда за труд. Работа была положена в основу жизнедеятельности школы.

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Отец был исключительно сельским человеком. Помню, студенткой жила в Киеве на квартире. Он ехал из Германии, где был на конференции, заехал ко мне. Мы сидели на кухне и пили чай. Он говорит: "Так хлеба хочется". Я ему принесла украинский, еще теплый. А жила в Голосеевском районе в обычной хрущевке. Из окна пятиэтажные коробки только видно. Отец смотрит на них говорит: "Боже-Боже, как здесь люди живут ... Как пчелы в улье. Я никогда здесь не смог бы жить", - вспоминает Ольга Васильевна.

Интервью с Ольгой Сухомлинской читайте в журнале "Країна".

Идей Сухомлинского очень популярны в Китае. "В Китае его вообще считают большим китайским педагогом, - говорит Ольга Сухомлинская. - Они меня спрашивают:" В Китае Сухомлинский очень популярен. А как в Украине? Какие школы? "Почему такая популярность? Наверное, потому, что его философия близка к восточной: минимизированными средствами - травинка, листочек, дерево, цветок - говорить о важном. В Японии уроки любования природой ввели введены в школьную программу. Именно такой об этом мечтал Сухомлинский, когда говорил о школе будущего. Был убежден, что в будущем будут специальные уроки мышления на природе. Не прошло и сорока лет, как мы пришли к этому. Однако в украинском обществе знания до сих пор не считаются ценностью, для получения которой нужны усилия. В Китае же знания еще от Конфуция очень ценят ".