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вторник, 19 ноября 2019 19:25

Василий Сухомлинский прятал свои истинные мысли за коммунистической риторикой

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Автор: Валерия Радзиевская
  Ольга Сухомлинская
Ольга Сухомлинская

Выдающегося украинского педагога Василия Сухомлинского коммунисты считали причудливым и называли его "Исусиком" за идеи доброты, милосердия и прощения. Об этом вспоминает в интервью журналу "Країна" дочь педагога Ольга Сухомлинская.

"Самые ценные вещи, которые остались от отца, - это его рукописи и письма. То, что написано его рукой. В письмах он значительно больше раскрывает себя как личность, чем в своих педагогических сочинениях. Более откровенным, резким мог быть. Два письма написал и к Хрущеву, один - против введения школ-интернатов. Хрущев же был большой мечтатель - придумал, как в 1917 году, отменить семью и передавать детей на воспитание специальным органам, Считал, что после года детей надо забирать из семей и воспитывать в государственных яслях и школах-интернатах. Государство должно воспитывать детей, а матери пусть идут работают на производстве. Отец в ответ на это написал Хрущеву резкое письмо со словами: "Семью нельзя заменить ничем". Ответа не получил.

Ему столько писали писем со всех уголков Союза! И он отвечал на каждое письмо. Пусть там 2-3-слова, но все равно: детям, пионерам, студентам. И конечно была серьезная переписка с писателями и педагогами.

  Василий Сухомлинский на школьном педсовете
Василий Сухомлинский на школьном педсовете

В 1968 году Сухомлинский опубликовал в "Литературной Украине" статью "Источник бессмертной колодца". Называл таким источником, на котором должно выстраиваться воспитание и образование, язык. Сухомлинский писал, что не могут быть два родных языка, что язык, как мать, для человека один. И это было настолько своевременным, что он тогда получил отзывы из разных уголков Советского Союза.

Еще в 1961 году отец написал книгу "Духовный мир школьника". Его критиковали: "Что такое" духовность "? Это поповское слово". Но он его очень часто употреблял.

В Киеве цензура запрещала почти все. Здесь она была значительно строже, чем в Москве. Здесь дули на холодное, боялись прогневить всесоюзное партийное руководство и на всякий случай запрещали все. Поэтому отец печатался много в Москве - в издательствах "Учпедгиз". "Педагогика".

Я убеждена, что отец прятал свои истинные мысли за коммунистической риторикой, которой у него достаточно много. Но когда ее отбросить, там проступают новые, оригинальные идеи, вообще не присущие советской педагогике: идти на природу, обращаться по душам. Многие идеи Сухомлинского вошли в новую украинскую школу, но творчески переосмысленными.

  Василий Сухомлинский
Василий Сухомлинский

Партийцы считали его причудливым, называли "Исусиком" за идеи доброты, милосердия и прощения. Но он при этом говорил, что коммунизм - это хорошо, и они не имели к чему придраться. Даже при том, что отец утверждал: главное - ребенок и личность, а не коллектив. Коллектив, по его убеждению, может быть качественным только тогда, когда будет состоять из ярких личностей. Мне кажется, что он прятался. за его словами о коммунизме надо смотреть, что написано ниже. Часто - совершенно противоположные коммунизму вещи.

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Конечно, отец романтизировал коммунистические идеи, воспринимал их идеалистически. Хотя в письмах он уже начинал говорить о ростках двойной морали в обществе.

Позже, когда отца уже не стало, мы с братом нашли среди его книг самиздат "Интернационализма или русификации" Ивана Дзюбы. Он нам ничего не говорил, но она была среди книг в ящике его письменного стола ", - вспоминает Ольга Васильевна.

Интервью с Ольгой Сухомлинского читайте в журнале "Країна".

Изучая индивидуальные особенности учеников, а также условия жизни, в которых они растут, результаты наблюдений Василий Сухомлинский записывал в дневник. Вскоре появились его труды "Сердце отдаю детям", "Павлишская средняя школа", "Живая вода колодца", "Рождение гражданина". Тогдашние педагоги считали, что решающим в воспитании является влияние коллектива на личность. А Сухомлинский шел от ребенка к коллективу. Он считал, что тот должен состоять из развитой индивидуальности. Потому книгу "Сердце отдаю детям" сначала не хотели печатать. Методика обучения детей на природе, а не в классе, также шла вопреки официальной педагогике и многих пугала.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
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