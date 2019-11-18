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понедельник, 18 ноября 2019 19:12

Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
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Ольга Сухомлинська
Фото: Валерия Радзиевская
Школьный праздник в Павлыше, 1960-ые годы
Василий Сухомлинский с женой и детьми
Павлишская средняя школа
Василий Сухомлинский с учителями

Семья известного украинского педагога Василия Сухомлинского длительное время жила в школьном помещении Павлышской средней школы, где Василий Александрович был директором - вспоминает дочь педагога Ольга Сухомлинская. Воспоминаниями об отце она поделилась в интервью журналу "Країна".

"Моя мама русская, Анна Ивановна Девятова. Родители познакомились во время войны, в Удмуртии на Урале. Отца после серьезного осколочного ранения комиссовали и назначили директором школы в селе Ува под Ижевском в Удмуртской АССР.

Там родители и поженились. В 1944 году они вернулись в Украину. Немцы только отступили. Когда Василий Сухомлинский ехал с Урала, его отговаривали возвращаться: "Там все разбито, там нет ничего. Пусть восстановят, а потом вы вернетесь". Отец едва дождался освобождения, начал ходатайствовать о получении разрешения для себя и жены. Ехали в Украину только ночью, потому что днем ​​еще бомбили железнодорожные пути.

Сухомлинский сразу же занял должность заведующего районным отделом образования. Маму назначили директором школы, хотя она украинский вообще не знала. Но у нее был плюс для районных руководителей - не была на оккупированных территориях.

Мама всю жизнь по-русски общалась. Отец был с юмором, посмеивался над маминым украинским произношением. Она, как все удельные русские, не могла произнести многих украинских слов. Маме отцовские насмешки не нравились. Поэтому дети, я и брат, росли в двуязычной семье, но Украина стала для мамы настоящей родиной, она никогда не чувствовала себя в Украине "москалькой", читала украинской и знала украинскую культуру.

В Павлыше мы жили в директорской квартире в школьном помещении, построенном еще во времена земства, где предусматривались и квартиры для учителей. Сейчас, когда я там бываю, думаю: как мы там жили? Я выросла под звук школьных звонков и сплошных педсоветов. Родители оба преподавали в нашей школе: отец - историю, украинский язык и литературу, обществоведение, а мама - русский язык и литературу.

  Василий Сухомлинский с женой и детьми
Василий Сухомлинский с женой и детьми

Наш быт был аскетичен. Кабинета в квартире отец своего не имел. Через стенку был его школьный кабинет директора, и поэтому он постоянно засиживался там. Но одна комната в квартире была отведена под библиотеку - все в книгах, до трехметрового потолка.

Сухомлинский очень рано вставал и до начала уроков работал над своими книгами. Писал. Перед занятиями, если была хорошая погода без дождя, он стоял у ворот школы и смотрел, с каким настроением дети идут на уроки. Имел такую ​​привычку. В дождь или ветер встречал детей в школьном вестибюле у лестницы на второй этаж.

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В 1968 году на 50-летие отцу дали Героя Социалистического Труда. Приехали из области: "Василий Александрович, к вам гости приедут. Надо бы вам мебель поменять". А у нас дома вся мебель была еще школьная - с бирками школы. Тогда маму отправили в Кировоград, и они выбирала там мебель. Привезла тогда гарнитур, который стоит в отцовском музеи и сейчас ", - рассказала Ольга Сухомлинская.

Интервью с Ольгой Сухомлинского итайте в журнале "Країна".

В Павлишской школе Василий Сухомлинский сначала преподавал историю, обществоведение, украинский язык и литературу в старших классах. Работая с подростками, заметил, что среди них почти не было отличников, хотя в младших классах многие из них учились на "пятерки". Тогда Сухомлинский стал брать первоклассников и доводить их до седьмого класса. Пытался понять, то ли дети с возрастом становятся ленивее или способности их ухудшаются и виноваты ли в этом учителя. Потом даже взялся работать с дошкольниками, которые готовились идти в школу, в "зеленом" классе — специальной беседке возле школьного виноградника.

Изучая индивидуальные особенности учеников, а также условия жизни, в которых они растут, результаты наблюдений записывал в дневник. Вскоре появились его труды "Сердце отдаю детям", "Павлишская средняя школа", "Живая вода колодца", "Рождение гражданина".

Автор: Валерия Радзиевская
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