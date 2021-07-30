Мореплаватель открыл бедный и неплодородный остров

Первые испанские исследователи использовали термины аравак и карибы для различения народов Карибского бассейна. Картина Джона Габриэля Стэдмана

Третья экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба 31 июля 1498-го открыла остров Тринидад.

Третья экспедиция Христофора Колумба состоялась с 1498 по 1500 год. Флотилия из шести судов достигла островов Тринидад и Маргарита, положив начало открытию Южной Америки. Колумб окрестил остров Ла-Исла-де-Ла-Тринидад в честь Святой Троицы. Этнолог Дэниел Гаррисон Бринтон предложил назвать населения Карибского моря "араваки" из-за их культурную и языковую сходство с материком Аравак.

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Испанцы, которые шли за Колумбом, покорили или переселили араваков, которые тогда населяли остров. Но бедность полезных ископаемых и неплодючи почвы острова существенно уменьшили внимание к нему со стороны завоевателей. Первое европейское поселение на острове - Хосе-де-Оруна появилось 1592-го. Попытки выращивать здесь табак и какао были неуспешными. Остров перешел к британской короне.

После отмены рабства на острова прибыли тысячи рабочих из Индии, Испании, Португалии, Англии, Франции, Китая. Их потомки и составили сегодня основу народа острова.

Четвертая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в поисках нового пути в Индию началась 3 апреля 1502. В ней приняли участие 4 корабля из 150 членами экипажа. Колумб подошел к северному берегу земли, населенной народом майя - современный Гондурас. В сентябре открыл Колумб Москитовый берег - Никарагуа, и Золотой берег - Коста-Рика.