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понедельник, 18 ноября 2019 12:25

Украинский гений предсказал экологические проблемы еще 50 лет назад

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Автор: Валерия Радзиевская
  Василий Сухомлинский обсуждал экологический проблеммы в своей переписке, говорит его дочь Ольга Сухомлинская
Василий Сухомлинский обсуждал экологический проблеммы в своей переписке, говорит его дочь Ольга Сухомлинская

Известный украинский педагог Василий Сухомлинский еще полвека назад предупреждал об экологических проблемах, которые могут произойти вскоре. Об этом рассказала в интервью журналу "Країна" его дочь Ольга Сухомлинская. Она приводит выдержки в с писем и произведений отца на эту тему.

"Уже тогда, в 1960-е, отец занимался экологией. Переписывался с российским писателем-натуралистом Борисом Рябининым. Писал ему: "Настолько остро стоят экологические проблемы, что скоро мы будем мечтать о глотке свежего чистого воздуха. Какими скудными и незначительными когда будут все остальные темы и проблемы, которыми мы сейчас переживаем ". Сейчас это как никогда актуально.

"Настолько остро стоят экологические проблемы, что скоро мы будем мечтать о глотке свежего чистого воздуха"

Не представляю, как отец сумел увидеть угрозу экологии в украинском селе 1960-х годов. Тогда не ставился даже вопрос о вреде применения химических удобрений. Их использовали, но никто тогда не говорил о том, что они могут плохо влиять на почву. Это тогда проблемой не считалось. Отец эти проблемы видел. Он занимался будущим, переписывался с советским фантастом Иваном Ефремовым, который написал "Туманность Андромеды", о судьбе человеческой цивилизации.

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Вся педагогика Сухомлинского - попечительская. И по отношению к другому человеку, и к природе. В педагогике отца было три компонента: сердце, ум и труд. Это те зерна, которые можно сегодня положить в сокровищницу человечества, чтобы мы потом не искали, где нам приютиться в других звездных системах после того, как уничтожим нашу Землю. А мы уничтожаем ее с колоссальной скоростью ", - подчеркнула Ольга Васильевна.

Интервью с Ольгой Сухомлинской читайте в журнале "Країна".

Писатель Виктор Терен в детстве учился в школе известного украинского педагога Василия Сухомлинского в селе Павлыш Онуфриевского района Кировоградской области.

"За проступки наказывал нас полезными делами. Например, разбил кто-то стекло мячом, бачок с водой перелил или толкнул товарища. Сухомлинский каждый такой грех поручал ученику искупить тем, чтобы посадить дерево, причем дерево должно быть фруктовым ", - вспоминает о своем учителе Виктор Васильевич.

Автор: Валерия Радзиевская
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