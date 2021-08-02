Москва попросила помощи США

Сотрудники АРА кормят голодающих детей Фото: wikipedia

2 августа 1921 года большевистское правительство обратилось к миру с просьбой о помощи в борьбе с голодом в Поволжье. В тот же день Владимир Ленин написал "Обращение к крестьянам Украины" с аналогичным призывом.

Случаи массового голодания в Поволжье начали регистрировать с осени 1920-го, но пик голода пришелся на 1921-й. Тогда бедствие охватило 35 губерний с населением в 90 млн человек, из которых сильно голодали более 40 млн. К голоду привели послевоенная разруха, засуха и большевистская политика военного коммунизма, элементом которого была продразверстка - у крестьян изымали весь хлеб и даже посевные семена "на нужды государства и армии". Его также экспортировали за границу.

Вскоре после обращения Ленина к украинским крестьянам, начался массовый и насильственный вывоз хлеба из Украины в Россию. Смертельный голод начал быстро распространяться южными губерниям Украины, но насильственной конфискации хлеба это не остановило. Большевики планировали не только вывезти зерно, но и подавить крестьянские антисоветские восстания. Голод приобрел все признаки Голодомора.

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Осознавая масштабы бедствия, большевики начали мероприятия по ликвидации, однако они были малоэффективными. Тогда решили обратиться за помощью к международному сообществу, при этом занимались фальсификацией причин массовой смертности и преуменьшали масштабы голода. По тогдашним официальным сообщениям голодало до 28 млн человек.

Помощь голодающим согласились предоставить Американская администрация помощи - АРА, которую возглавлял Герберт Гувер, Миссия Фритьофа Нансена, с которой сотрудничали десятки различных благотворительных организаций, китайский Харбинский комитет помощи голодающим, Международный рабочий комитет, Международный союз помощи детям и другие. В то же время в 1922 году миссии обратили внимание и на Украину. Представитель миссии Нансена, норвежский деятель Видкун Квислинг, сообщал о 7 млн ​​украинцах, умирающих от голода.

Несмотря на участие большого количества международных организаций, около 80% всей зарубежной помощи советскому государству оказала АРА. С лета 1922 году американцы ежедневно обеспечивали едой, продовольствием, одеждой и лекарствами более 10 млн человек. Расходы организации составили $61,5 млн - сейчас около $1 млрд. Советская Россия, а затем СССР, потратили на поддержку миссии $14 млн.

Голод в Поволжье удалось остановить в 1922 году, а в Украине в 1923-м. Число жертв составляло миллионы.

11 января 1919 года советское правительство ввело продразверстку. Это система принудительной заготовки сельскохозяйственных продуктов. Стала одним из элементов политики "военного коммунизма". В Украине продразверстка начала действовать с 13 апреля. Ее накладывали на хозяйства площадью более 5 десятин. Больше всего от нее пострадали зажиточные крестьяне, которые выступали против большевиков. Должны были сдавать "излишки" зерна государству по установленным твердым ценам, иногда значительно более низким, чем для обычных крестьян. Продразверстку проводили органы Наркомпрода. Насильственное изъятие хлеба и зерна осуществляли продотряды - вооруженные команды рабочих. Поддерживали их солдаты Красной армии и активисты комитетов бедноты. Позже, кроме хлеба и фуражного зерна, у крестьян начали изымать мясо и картофель, а затем все сельскохозяйственные продукты, даже пряжу. Людей, которые сопротивлялись, называли саботажниками и могли арестовать или даже расстрелять. В ответ крестьяне поднимали восстания.