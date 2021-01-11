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понедельник, 11 января 2021 11:37

Запустили систему заготовки продовольствия

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Запустили систему заготовки продовольствия
Советская Россия требовала от советской власти Украины ежедневных поставок в 100 вагонов с зерном Фото: wikimedia

11 января 1919 года российский Совнарком ввел продразверстку. Это была система принудительной заготовки сельскохозяйственных продуктов. Стала одним из элементов политики так называемого военного коммунизма.

В Украине продразверстка начала действовать с 13 апреля. Ее накладывали на хозяйства площадью более 5 десятин. Больше всего от нее пострадали зажиточные крестьяне, которые выступали против большевиков. Должны были сдавать "излишки" зерна государству по установленным твердым ценам, иногда значительно более низким, чем для обычных крестьян.

Продразверстку проводили органы Наркомпрода. Насильственное изъятие хлеба и зерна осуществляли продотряды - вооруженные команды рабочих. Поддерживали их солдаты Красной армии и активисты комитетов бедноты.

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Позже, кроме хлеба и фуражного зерна, у крестьян начали изымать мясо и картофель, а затем все сельскохозяйственные продукты, даже пряжу. Людей, которые сопротивлялись называли саботажниками и могли арестовать или даже расстрелять. В ответ крестьяни поднимали восстания.

Массовая конфискация продуктов во времена военного коммунизма стала одной из причин Голодомора 1921-1923 годов.

29 июля 1921 года политбюро центрального комитета КП(б)У направило в ЦК РКП(б) телефонограмму, в которой обязывалось собрать в Украине 100 млн пудов продналога урожая 1921-го. Перед этим в стране были засухи и неурожаи. Бурлила эпидемия тифа. Коммунистические преобразования хозяйства вызвали коллапс экономики. Начался голод.

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Дата
11
января

Запустили систему заготовки продовольствия

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