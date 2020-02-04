Студенты смогут прослушать курс, если провалят экзамены

Студенту позволят прослушать учебный курс, если он не сдаст экзамены Фото: Студвей

Благодаря новому закону о совершенствовании высшего образования украинские студенты смогут официально пересдавать экзамены и повторно прослушивать учебные курсы.

Для этого студентам необходимо заплатить в кассе университете, передает Радио НВ.

"Я сам когда-то прошел через такую ​​практику, хотя в то время она была полулегальная, - говорит заместитель министра образования и науки Егор Стадный. - В Киево-Могилянской академии я на третьем курсе сознательно решил не защищать курсовую работу, потому что у меня было на два-три учебных часа больше допустимой нагрузки в неделю. Я не успевал и знал, в чем мой интерес — нормально защитить курсовую работу, а не "тяп-ляп", поэтому хотел это сделать в следующем году. Так я получил незачет за курсовую работу и, конечно же, "слетел" со стипендии. Но это было моим сознательным выбором. В следующем году в начале семестра я заплатил университету, кажется, 300 гривен, за пересдачу".

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По его словам, вес учебных дисциплин или курсовых работ измеряется в так называемых кредитах Европейской кредитно-трансферной системы - ECTS.

"Я официально заплатил в кассу университета деньги за разрешение еще раз попробовать сдать курсовую. В данном случае это курсовая, но в других случаях это может быть дисциплина, - добавляет заместитель министра образования и науки. - То есть можно официально заплатить в кассу университета для того, чтобы университет выплатил преподавателю зарплату и студент еще раз мог прослушать эту дисциплину и подойти к экзамену. Тогда он присоединяется к тому младшему курсу, который слушает эту дисциплину в следующем году, и с ним посещает пары и сдает экзамен. Таким образом, это дисциплинирование и студентов, и университетов".

Стоимость услуги рассчитывается от суммы конкретной дисциплины в кредитах, которую перечисляют в гривнах.

3 февраля начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020-го.