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17 января 1805 в Харькове открыли первый в восточной Украине университет, согласно с грамотой Александра I.

Куратором Императорского университета назначили графа Северина Потоцкого. Первым ректором стал филолог Иван Рижский.

Заведение пользовалось автономией с выборным ректором. Однако в 1820-1850 годах его взяли под строгий контроль с цензурой научных изданий и преподавания. Тогда ректора назначал министр. В 1863 году университет в соответствии с новым Уставом получил частичную автономию.

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По инициативе Василия Каразина в Харьковском университете установили памятник учителю - Григорию Сковороде. Средства на него выделили его ученики. В 1906 году университет присвоил звание почетного доктора лидерам украинского национального движения Михаилу Грушевскому и Ивану Франку.

В 1999 году президент Украины Леонид Кучма своим указом предоставил Харьковскому университету статус национального и предоставил имя его основателя - Василия Назаровича Каразина.