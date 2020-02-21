"Образование в Украине оставляет желать лучшего" - прима-балерина Екатерина Кухар

Фото: предоставила Екатерина Кухар

Прима-балерина Екатерина Кухар недавно побывала в Берлине на Международном конкурсе Tanzolymp. Фестиваль проходит на протяжении 17 лет в котором представители со всего мира демонстрируют свои способности и достижения своих школ. Екатерина Кухар в качестве жюри на фестивале Tanzolymp оценивает конкурсантов с 2015 года. После фестиваля она поделилась своими мыслями и тревогами касательно будущего украинского балета, а также очертила некоторые тенденции в своем инстаграм.

Многие публичные люди начали писать под постом свои отзывы в знак солидарности, среди них Анна Ризатдинова, Ольга Фреймут, Алена Шоптенко, Илона Гвоздева, Надежда Матвеева, Ираклий Макацария и многие другие.

"На днях в Берлине прошел конкурс-фестиваль Tanzolymp — музей современного танца и искусства, на котором представители со всего мира демонстрировали тенденции artdancing и достижения своих школ, - пишет балерина. - За 17 лет фестиваль стал праздником, площадкой для саморазвития и обмена опытом. Благодаря труду большой команды мы увидели не только танец, но и мир, как на ладони: с его проблемами, направлениями и тенденциями.

Судейская коллегия искала сценическую красоту, гармонию в танце, то, чтобы тронуло и от чего не хотелось бы отрывать взгляд.

Балерина подводит итоги и говорит о веяньях современного танцевального искусства XXI века.

"Правда нужна. Признавая проблему, мы делаем шаг к ее решению. Этому можем поучиться у наших европейских коллег.

С каждым годом мальчиков в балете становится всё меньше и меньше. Кажется, мужской классический танец вообще потихонечку вымирает. Среди тысячи конкурсантов было всего около 10% мужского пола

С каждым годом мальчиков в балете становится всё меньше и меньше. Кажется, мужской классический танец вообще потихонечку вымирает. Среди тысячи конкурсантов было всего около 10% мужского пола", - выразила обеспокоенность Екатерина Кухар.

"Современный танец многих участников к сожалению напоминал не очень удачный гимнастический номер: с элементами балета и акробатическими трюками. Танец, лишённый смысловой нагрузки, души, логических переходов и связок — не имеет никакой ценности.

Большой акцент мы с членами жюри, делали на том, что танец не может существовать separately от музыки. Музыка отдельно — танец отдельно. У некоторых артистов она как-будто существовала в другом измерении и её звуки никак не "мешали" конкурсанту двигаться в своём ритме.

Обеспокоена будущей судьбой украинского балета. Накопилось очень много проблем, которые требуют незамедлительных решений и реформ.

Наши дети продолжают занимать призовые места в силу неиссякаемого таланта нашей нации, но в современном танце очень сильно уступают коллегам из других стран. Образовательная система в нашей стране оставляет желать лучшего.

На сегодняшний день мы не можем предоставить квалифицированных специалистов, а учитывая, то, что репертуар зарубежных театров составляет 50%, а то и больше модерна и современной хореографии — это важный вопрос!

Даже наше Киевское государственное хореографическое училище не даёт полного спектра нужной образовательной базы. В расписании нет крайне необходимых предметов. Класс модерна якобы предусмотрен, но его никто не преподаёт и из программы совсем исключили такие важные предметы как ритмика и фортепиано. Что уже само по себе является сигналом ! В наше время, детей которые проваливали конкурсный тур по ритмике, просто не принимали.

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Искусство танца — это искусство не только тела, но и слуха, артист должен "дышать" в такт музыке... Хочется верить, что мы продолжим своё активное развитие в сфере культы и искусства!" - отметила прима.

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