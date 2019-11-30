 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 297
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2692
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1134
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1053
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 972
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1062
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
3
6
11
12
8
Екатерина Кухар на вечеринке поразила откровенным платьем черного лебедя
Екатерина Кухар на вечеринке поразила откровенным платьем черного лебедя
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Как голливудские звезды отметили День благодарения
Как голливудские звезды отметили День благодарения
ЛГБТ-активисты и ВИЧ-положительные объединились в яркой фотосессии
ЛГБТ-активисты и ВИЧ-положительные объединились в яркой фотосессии
Во время концерта погас свет - Арсен Мирзоян представил новый альбом
Во время концерта погас свет - Арсен Мирзоян представил новый альбом
Видео
Все видео
KAZKA выпустила новую песню
KAZKA выпустила новую песню
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
"В доме МА" - второй альбом Alyona Alyona появился в сети
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
Линдеманн снял видеоролик, в котором пытается изнасиловать Лободу
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
"Проблема во мне": Данилко со слезами покинул Х-Фактор
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Будут работать над имиджем - отменили шоу Victoria's Secret
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет свою миссию, - астролог Рената Раевская
Просмотров: 477
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 2673
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6615
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2979
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 468
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
суббота, 30 ноября 2019 11:04

Екатерина Кухар на вечеринке поразила откровенным платьем черного лебедя
3

  Комментировать

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым посетили звездную вечеринку "Ночь Химер»
Фото: segodnya.ua
Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым посетили звездную вечеринку "Ночь Химер»
Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым посетили звездную вечеринку "Ночь Химер»

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым посетили звездную вечеринку "Ночь Химер".

Кухар пришла в прозрачном наряде черного цвета, украшенном кристаллами и перьями. Александр Стоянов выбрал темный костюм, пишет segodnya.ua.

"Я в образе черного коварного лебедя. Мне друзья прислали недавно видео, в котором лебедь заклевал лабрадора. Я была в шоке, ведь не думала, что эти птицы могут быть агрессивными. Я очень люблю удивлять своего мужа. Но после 10 лет брака это достаточно трудно, потому что он как никто другой видел меня в разных амплуа, начиная от Белоснежки, заканчивая Маргаритой, которая летает на метле. Но этот костюм его поразил. Моя мама, когда меня увидела в этом наряде, сказала: "О Боже, и ты в этом пойдешь?! ". Ее поразила открытость и прозрачность костюма. Но у меня есть тонкая грань, которую я контролирую. С одной стороны, женщина должна быть сексуальной, а с другой - я не люблю, когда это переходит границу с вульгарностью, тогда это "не вкусно" , - рассказала Кухар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вызов и сексуальность: Екатерина Кухар примерила образ современной Кармен

Екатерина всегда умеет поразить, но в чем ее секрет - неизвестно, говорит муж Александр Стоянов.

"Мы так много лет вместе, а я до сих пор не могу разгадать, в чем ее секрет. Как она держит себя в форме, тоже не могу понять. Но мое дело - наслаждаться и спонсировать, а ее - заниматься собой", - говорит Стоянов.

Екатерина Кухар станет прототипом главной героини мультфильма "Мавка. Лесная песня". Балерина подарит ей свою пластику.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Екатерина Кухар на вечеринке поразила откровенным платьем черного лебедя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства

Нашли погребальную маску царя, который сжег Трою

Показали легендарную модель Porsche

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 20142
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 8622
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 6660
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками
Мошенники придумали новую схему с банковскими карточками Просмотров: 5184
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима
Штормовое предупреждение: в Украину идет зима Просмотров: 4392
Знаменитости
Могилевская впервые заговорила о своем новом мужчине
Могилевская впервые заговорила о своем новом мужчине Просмотров: 414
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 8622
Как голливудские звезды отметили День благодарения
Как голливудские звезды отметили День благодарения
11
 Просмотров: 1080
Получив п * зды - сиди и молчи: участники "Взвешенных" договорились о Инстагарам-дуэли
Получив п * зды - сиди и молчи: участники "Взвешенных" договорились о Инстагарам-дуэли
8
 Просмотров: 873
ЛГБТ-активисты и ВИЧ-положительные объединились в яркой фотосессии
ЛГБТ-активисты и ВИЧ-положительные объединились в яркой фотосессии
12
 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Российские оккупанты в "закон о границе" включили всю Донецкую область
2
Маруся Звиробий проходит по делу как свидетель - адвокат
2
Россия экспортирует в Украину электроэнергию дешевле, чем продает собственному населению
2
"Бей жидов" может стать нормой" - Смаглюк о "подавлении свободы слова"
Голосов: 39084
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua