Екатерина Кухар на вечеринке поразила откровенным платьем черного лебедя

Фото: segodnya.ua

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым посетили звездную вечеринку "Ночь Химер".

Кухар пришла в прозрачном наряде черного цвета, украшенном кристаллами и перьями. Александр Стоянов выбрал темный костюм, пишет segodnya.ua.

"Я в образе черного коварного лебедя. Мне друзья прислали недавно видео, в котором лебедь заклевал лабрадора. Я была в шоке, ведь не думала, что эти птицы могут быть агрессивными. Я очень люблю удивлять своего мужа. Но после 10 лет брака это достаточно трудно, потому что он как никто другой видел меня в разных амплуа, начиная от Белоснежки, заканчивая Маргаритой, которая летает на метле. Но этот костюм его поразил. Моя мама, когда меня увидела в этом наряде, сказала: "О Боже, и ты в этом пойдешь?! ". Ее поразила открытость и прозрачность костюма. Но у меня есть тонкая грань, которую я контролирую. С одной стороны, женщина должна быть сексуальной, а с другой - я не люблю, когда это переходит границу с вульгарностью, тогда это "не вкусно" , - рассказала Кухар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вызов и сексуальность: Екатерина Кухар примерила образ современной Кармен

Екатерина всегда умеет поразить, но в чем ее секрет - неизвестно, говорит муж Александр Стоянов.

"Мы так много лет вместе, а я до сих пор не могу разгадать, в чем ее секрет. Как она держит себя в форме, тоже не могу понять. Но мое дело - наслаждаться и спонсировать, а ее - заниматься собой", - говорит Стоянов.

Екатерина Кухар станет прототипом главной героини мультфильма "Мавка. Лесная песня". Балерина подарит ей свою пластику.