Появились ответы ВНО по математике

Свои баллы школьники узнают до 14 июня. Фото: Kolobok.ua

В сети появились правильные ответы на ВНО по математике, который выпускники сдавали вчера. Украинский центр оценивания качества образования выложил у себя на сайте файл с решением всех 33 задач.

Свои баллы школьники узнают до 14 июня. В их личных кабинетах появятся результаты теста, а порог баллов "сдал или не сдал" эксперты оценивания качества образования определят до 13 июня, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Посчитать, сколько ошибок было допущено при написании ВНО, и подсчитать примерный балл при желании абитуриент может самостоятельно уже сейчас. Для этого на "Тестпортале" разместили инструкцию - сколько баллов дается за правильный ответ в тестовой и открытой форме задач.

Следующий тест состоится завтра, 23 мая. Абитуриенты будут сдавать украинский язык и литературу.

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Все выпускники украинских школ с 2021-го должны будут сдавать обязательный экзамен по математике. Это означает, что выпускники 9 классов в этом году будут готовиться к такому экзамену. Кроме того, министерство исходит из того, что базовые математические навыки нужны каждому человеку. Экзамен будет двухуровневым - подтверждает базовые знания и углубленные.