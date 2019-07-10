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Комитет решил судьбу закона о дематюкации

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Комитет решил судьбу закона о дематюкации
Законопроект о нецензурной лексике отправили на доработку Фото: Википедия

Законопроект народного депутата Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" отправили на доработку.

За соответствующее решение единогласно проголосовал комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, передает Интерфакс-Украина.

"Следовательно, решение комитета - отправить законопроект на доработку", - сообщил член комитета Юрий Павленко.

Считается, что украинцы не готовы к запрету употребления нецензурной лексики в условиях, которые сейчас происходят в Украине.

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"Речь не идет только о том, когда молоток падает на палец. Речь идет о том, что у нас происходят бурные изменения в обществе. Нам говорят, что много матерной ругани, да, действительно много. А явлений, которые можно назвать только таким словом, не много? А как работают некоторые государственные органы? Когда суды выпускают на свободу которого беркутовца-людоеда, это как назвать: "ой, лихонько"? ", - заявила заместитель главы комитета Ольга Червакова.

В своем законопроекте Ольга Богомолец предлагает ввести денежные штрафы и другие виды наказаний за употребление нецензурной лексики в интернете и СМИ. Касается этот закон и публичных лиц.

Предложение народного депутата Ольги Богомолец запретить сквернословие на законодательном уровне вызвало множество негативных отзывов среди пользователей социальных сетей.

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