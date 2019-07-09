Какие специальности будут самые популярные среди абитуриентов

Самыми популярными специальностями есть право, филология и экономика Фото: Освіта.ua

С 1 июля абитуриенты имеют возможность подавать документы онлайн.

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения. В абитуриентов остался день, чтобы зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриента. А уже с 10 по 22 июля они смогут подать электронные заявления в те вузы, которые пожелают.

- Уже не первый год больше всего заявок на вступление от абитуриентов получают специальности право, экономика, психология, медицина, информационные технологии и менеджмент, - говорит ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко. - По фиолологии, то спросом пользуется иностранная, но не украинский язык. В этот список можно добавить журналистику и туризм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество зарегистрированных е-кабинетов превысила 120 тысяч

Специалист добавляет, что вступительная кампания будет непростой для абитуриентов.

"Кабмин сократил государственный заказ на определенные специальности. Нынешним абитуриентам, которые хотят поступать на такие популярные специальности, как право или экономика, лучше идти туда, где есть большое количество государственных мест, но не такая большая конкуренция", - говорит Николаенко.

В этом году уменьшили заказ на социальные и поведенческие науки - 1,5%. В частности, по специальностям "Экономика" - 3,6%, "Политология" - 1,2%. Управления и администрирования - 3,2%. В частности, на "Учет и налогообложение" - 2,7%, "Финансы, банковское дело и страхование" - 3,5% и "Менеджмент" - 3,8%.

За первую неделю вступительной кампании 2019 абитуриенты создали 120 тыс электронных кабинетов.