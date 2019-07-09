Количество зарегистрированных е-кабинетов превысила 120 тысяч

Абитуриенты создали 120 тыс электронных кабинетов Фото: Высшее образование

За первую неделю вступительной кампании 2019 абитуриенты создали 120 тыс электронных кабинетов.

По данным пресс-службы Министерства образования, всего должны зарегистрироваться 160 тыс абитуриентов. Благодаря им, поступающие смогут подавать электронные заявления в вузы до 10 июля, сообщает Освіта.ua.

"Я хочу подчеркнуть: 10 июля начнется прием заявлений, однако возможность создания электронных кабинетов будет открыта и в дальнейшем, она никуда не исчезнет. В этом году создавать электронные кабинеты можно будет вплоть до 30 августа, - сказал гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров. - Но обратите внимание: прием заявлений на бакалавра и сквозного магистра продлится до 22 июля для поступающих только по сертификатам ВНО или творческими конкурсами, составленными из 1 до 10 июля. До 16 июля - для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов ".

На горячие линии МОН и Государственного предприятия "ИнфоРесурс", которая администрирует Единую государственную базу по вопросам образования и работу электронных кабинетов, за первую неделю регистрации кабинетов поступило почти 7,5 тыс. звонков от абитуриентов и их родителей.