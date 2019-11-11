Зеленский поручил создать требования к новостям

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров урегулировать деятельность средств массовой информации. Разработать требования и стандарты новостей. Законопроект правительство должно подать Верховной Раде до конца года.

"Это недоразумение, которое возникло из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах Минкульта. Мы не собираемся регулировать их. Это право исключительно профессионального сообщества, — пишет министр культуры, молодежи и спорта 45-летний Владимир Бородянский в "Фейсбуке". — Хотим ввести понятие опасная, недостоверная информация, дезинформация. Это важно в информационной войне с Россией".

"В начале 2000-х при президентстве Леонида Кучмы закрытые директивы в виде так называемых темников превратились в общие "требования и стандарты новостей". Их получали не все медиа. Лишь стратегически важные, - пишет писатель Андрей Бондарь, 45 лет в "Фейсбуке". — Зеленский имеет амбицию тотального контроля за СМИ в виде еще непонятного до конца формата. Его будут вырабатывать "всем миром" и оправдывать словечками вроде "саморегулирование"и " сорегулирование". Процедуру разработают аккуратно. Журналисты сами в этом примут участие. Каждого журналиста будут держать в невидимой ладони виртуального государственного контролера. Его не будет где-то конкретно. Со временем он поселится в каждом.

Это еще несмелые, начальные попытки загнать журналистику в стойло. Но именно в журналистах эта власть заинтересована меньше всего. Ей нужны обозреватели, которые будут сообщать об успехах, носители оптимизма. То есть зрители, которые будут обеспечивать команду КВН аплодисментами".