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Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

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Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве
В Салеме установили памятник жертвам охоты на ведьм. Скульптуры ведьм мемориала сделали из бронзы специально выше человеческого роста. Фото: https://harrypotter.fandom.com

В американском городке Салем 22 сентября 1692 года состоялся суд над "ведьмами". После него повесили 19 человек, двое умерли в тюрьме, одного задавили до смерти во время пыток.

Салем основали 1629-го английские колонисты-пуританы. Они были глубоко верующими. Бедствия и неприятности, которые с ними происходили, считали происками дьявола. За приверженность к магии людей осуждали на смерть.

В январе 1692-го две девочки 9 и 11 лет стали демонстрировать странные симптомы: их выкручивало, они кричали и рычали. Доктор Уильям Григгс решил, что причиной болезни стало влияние ведьмы. Девочки указали на служанку-рабыню.

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Количество девочек с неизвестным недугом увеличивалась, уже потом их стало 7. Чтобы заставить женщин-ведьм признаться в них начали ставить различные эксперименты. Хотя девочки впоследствии признались, что все придумали, ведьм дальше искали.

В следующем месяце того же года начался суд по делу "Салемских ведьм". Обвинение предъявляли всем подряд - от нищих до священников. Против ведьм свидетельствовали зажиточные крестьяне и рабы, слуги и свободные ремесленники.

В 1697 году судьи признали свою ошибку. В Салеме установили памятник жертвам охоты на ведьм.

Император Франции Наполеон отменил Инквизицию в Испании 4 декабря 1808. Это стало началом конца власти жестокого карательного органа церкви в Европе. Их камеры для пыток проявляли под церквями.

Один из французских офицеров, желая найти тайные камеры, разобрал плиточное пол в одном большом зале. Там обнаружил темницы и камеры пыток в которых были жертвы Святой палаты.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
22
сентября

Казнили 19 человек, подозреваемых в колдовстве

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