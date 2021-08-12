Зеленский начал оказывать давление на Москву

- Если ты живешь на оккупированной территории Донбасса и считаешь, что нам в Россию и что мы русские, это большая ошибка оставаться там. Донбасс никогда не будет российской территории, - сказал президент 43-летний Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" 5 августа.

- Если ты любишь Россию и живя на территории Украины чувствовал, что это Российская Федерация, во имя своих детей и внуков нужно ехать туда и искать себе там место. Это правильно. Украина будет развиваться, а Донбасс в отрезанном виде нет. Если ты чувствуешь его украинским и уважаешь наш флаг и язык, будь там. Держись. Эта земля будет деоккупирована. Люди, история воспользуются моментом - и стена упадет.

Я сам - отец. Понимаю, что надо кормить ребенка. И вот школа. На ней флаг ДНР. А где работать тому же учителю? Он идет в эту школу. Ему нужно разговаривать с детьми и постараться донести до них объективную информацию. Эта задача гораздо важнее пуль. Люди внутри Донбасса должны делать такие вещи.

Я верю, что нельзя садиться за стол с людьми, у которых в руках оружие. Первый пункт Минских договоренностей - прекращение огня. Чтобы говорить, нужно перестать стрелять. Далее - вывод войск. Мы должны дойти до нашей границы.

- Зеленский очертил перспективу региона. Сказал, что он будет украинским, - говорит представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, 47 лет.

- Людям, которые чувствуют себя русскими, уже сегодня надо искать место в России. Чтобы быть там в своей среде. Потому что на Донбассе после возвращения туда Украины будут жить в конфликте с окружающими. И это плохо для них и их детей.

Слова Зеленского адресованы и тем, кто считает себя украинцами. Что Украина непременно вернется. Это важно. По всем соцопросам, людям на оккупированных территориях больше всего не хватает определенности.

Ранее президент избегал прямых оценок. Позволял Путину пойти на контакт. Если бы изначально был резкий и неуступчивый, глава Кремля не пошел бы на какие-то договоренности. Потому что это не воспримет население России. Когда наш президент увидел, что тот не идет на уступки, начал оказывать давление.

РФ никогда не присоединит этот регион. Он ей нужен только как инструмент лишения Украины ее суверенитета. Цель России - вернуть Донбасс на своих условиях, чтобы через ОРДЛО влиять на нашу внешнюю и внутреннюю политику.