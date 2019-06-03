В Харькове во второй раз снесли бюст Жукова

Бюст маршала СССР Георгия Жукова снесли в Харькове 2 июня. Это произошло во время митинга возле Дворца спорта. Там проходил съезд партии городского головы Геннадия Кернеса и мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Горожане и активисты партии "Национальный корпус" образовали коридор позора, через который должны были проходить люди по дороге на мероприятие. Впоследствии пошли к памятнику Жукову и сбросили его. Спецназовцы пытались помешать - произошли стычки. Сброшенный бюст повредили молотками и топорами. На спине написали "Палач". На постаменте установили флаг Украины.

Харьковская милиция возбудила два уголовных производства за хулиганство и сопротивление работникам правоохранительных органов. Мол, трое полицейских получили ожоги глаз от слезоточивого газа.

Памятник Жукову уже сносили в мае прошлого года. Но местная власть восстановила монумент. Мэр Харькова Геннадий Кернес уверяет, что и на этот раз Жукова вернут на место. 9 мая он призвал горожан подписывать петицию, чтобы вернуть проспекту генерал-майора Петра Григоренко прежнее название в честь Жукова. Его декоммунизировали в 2016 году.

"У Дворца спорта Кернес согнал бюджетников на съезд своей партии. Это дважды знаковое место для харьковчан - там проходил сепаратистский съезд в марте 2014-го. А через год на Марше единства "сепары" совершили теракт. Погибли четыре человека и девять получили ранения. Преступников судят сих пор, - написал в "Фейсбуке" харьковчанин Завен Баблоян, 48 лет. - Сегодня сделали "коридоры позора" с плакатами. Кто-то кричал: "Стыд, не будьте рабами". На моем плакате было написано: "Бюджетникам - волю". Некоторые учительницы радовались и добавляли: "и зарплату". В какой-то момент митинг немного переместился. Опять свалили Жукова. Менты сопротивлялись, брызгали ребятам газом в глаза, но маршал не устоял ".

- Харьков положил на лопатки маршала Жукова. Попытки реванша и посягательств на официальную декоммунизацию провоцируют декоммунизацию стихийную. Чтобы удержать все в рамках закона, его нельзя нарушать и местной власти, - заявил директор Украинского института национальной памяти 41-летний Владимир Вятрович.

"Присвоение имени Георгия Жукова любому объекту топонимики на территории Украины противоречит закону о декоммунизации, - говорится в заявлении Института нацпамяти. - Георгий Жуков в 1942-1945 был первым заместителем народного комиссара обороны СССР, а в 1955-1957 годах - министром обороны. Значит, занимал руководящие должности в высших органах власти и управления. На них распространяется закон о декоммуназиции".