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вторник, 05 марта 2019 06:35

Украинские политики продолжают врать

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25 февраля Офис связи украинских аналитических центров в Брюсселе организовал конференцию "Будущее Украины: испытание выборами". К участию приглашены представители пяти главных кандидатов на президентское кресло, чтобы они представили предвыборные программы своих кандидатов.

В мероприятии приняли участие Ростислав Павленко, который представлял Петра Порошенко. Григорий Немыря - от Юлии Тимошенко. Ирина Венедиктова стала представителем Владимира Зеленского, Светлана Залищук - Анатолия Гриценко, и Олег Волошин, который занимался программой Юрия Бойко.

Среди пяти кандидатов, чьи представители выступали в Брюсселе, только Порошенко в своей предвыборной программе задекларировал стремление присоединиться к НАТО и ЕС.

Во время общей дискуссии нынешний президент Петр Порошенко и мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый включили членство в НАТО и ЕС в предвыборные программы. В программах Гриценко и Тимошенко эти темы не прозвучали. Как и у пророссийского Бойко.

В программе Зеленского о ЕС речь не идет. Однако она содержит странное утверждение о НАТО: "Движение Украины в НАТО и других объединений безопасности - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение посредством всеукраинского референдума". Единственным другим объединением в сфере безопасности, кроме НАТО, является Организация договора о коллективной безопасности - известная как Ташкентский договор под руководством России. Даже Виктор Янукович не стремился присоединить к нему Украину. Но Зеленский чем-то напоминает Януковича образца 2010 года: одновременно поддерживает членство Украины в ЕС и в Таможенном союзе СНГ. Что в принципе невозможно. Так же, как находиться и в НАТО, и в Ташкентском договоре.

Представляя программы своих кандидатов, представители Тимошенко, Гриценко и Зеленского пытались создать проевропейский имидж, говоря брюссельским слушателям то, что те якобы хотели услышать.

Представитель Бойко высказывался откровенно: его кандидат не считает членство в ЕС реалистичной целью, а присоединение к НАТО воспринимает как слишком провокационный для России шаг. Поэтому Олег Волошин звучал в целом как представитель проевропейского политика.

Немыря всегда был сторонником НАТО и ЕС. А Тимошенко - вовсе не заинтересована в интеграции в эти структуры. Ему было непросто "продвигать" Тимошенко на Западе. Немыря заявил, что "Украина - это Европа", и она "стремится и имеет право участвовать в европейском проекте" и "принадлежит к тому же пространству, что и Европа". Однако трудно понять, как Украина может быть частью "европейского проекта", если в предвыборной программе Тимошенко об этом ничего нет?

Отсутствие упоминаний о вступлении в ЕС и НАТО в программах Юлии Тимошенко и Олега Ляшко противоречит и голосованию их парламентских фракций за изменения в Конституцию, которые закрепили стремление Украины присоединиться к этим структурам. Значит ли это, что "Батькивщина" и Радикальная партия продолжают уже дискредитированную многовекторную внешнюю политику?

Во время конференции из зала прозвучал вопрос ко всем участникам дискуссии, поддерживают ли их кандидаты присоединение Украины к НАТО и ЕС. Представители Порошенко, Тимошенко, Гриценко и Зеленского ответили "да". Представитель Бойко - ответил "нет".

Поведение некоторых украинских политиков не меняется годами. Они продолжают приспосабливать содержание своих речей к ожиданиям аудитории - на этот раз уверяя участников брюссельской конференции, что их кандидаты являются "проевропейскими" политиками.

Такими описали своих кандидатов Светлана Залищук и Ирина Венедиктова. Первая заметила, что Анатолий Гриценко поддерживает европейскую и трансатлантическую интеграцию Украины, которая является "бесспорным выбором" страны после Евромайдана. И добавила, что будущее Украины будет важным фактором в дальнейшем развитии Европы. Почему же тогда Гриценко игнорирует ЕС и - что особенно удивительно, учитывая его опыт бывшего министра обороны - НАТО в своей предвыборной программе? А еще обе представительницы отметили, что их кандидаты - Гриценко и Зеленский - если их выберут, будут находиться на посту президента один срок. Присутствующим на конференции украинцам было трудно в это поверить.

И Зеленский, и Тимошенко считают референдум важным инструментом углубления демократии в Украине. Но после того, что принес Великобритании референдум о выходе из ЕС, использование этого механизма как минимум недальновидно.

Украинские политики и их представители мало чему научились со времен Евромайдана. Они и дальше пытаются обвести вокруг пальца украинских избирателей и западных наблюдателей, обманывая первых и говоря вторым то, что те хотят услышать.

Посетители конференции в Брюсселе услышали от представителей Тимошенко, Гриценко и Зеленского, что их кандидаты являются "проевропейскими" политиками и поддерживают членство Украины в НАТО и ЕС. Однако, судя по их предвыборным программам, это не так.

На конференции "Будущее Украины: испытание выборами" в Брюсселе только представители Порошенко и Бойко выглядели искренними. Их доклады отвечали программным принципам кандидатов. Свидетельствовали, что Порошенко в предвыборной программе поддерживает присоединение к НАТО и ЕС, а Бойко - нет.

Тарас КУЗЕ, научный сотрудник Института внешней политики Школы фундаментальных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса. С сокращениями

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