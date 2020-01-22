Сериал продали российскому каналу

На российском канале "Россия-1" с января показывают сериал украинского производства "Крепостная". Продавцы сериала оправдываются, мол, это культурная дипломатия. Раньше его купили Польша, Литва и шесть стран Балкан. Но они на Украину не нападали и не виноваты в гибели более десяти тысяч украинцев.

"Крепостная" — элемент восстановления сотрудничества с Россией в культуре и шоу-бизнесе. С самого начала сериал готовили на продажу в РФ. Он имел истинно русское название. Слово "крепостная" даже русско-украинские словари советского времени переводят как "кріпачка".

До этого случая созданные в Украине сериалы продавали в Россию уже два года. Но это не афишировали. Привлекали к съемкам российских актеров или режиссера, которым разрешен въезд в Украину. Наличие хотя бы одного россиянина позволяло продать продукт "за поребрик", чтобы окупить производство. Его тихонько сплавляли на второстепенные российские каналы.

"Крепостную" показывают на "России-1", который даже в РФ считают пропагандистским. Это уже сотрудничество не через черный ход, а широко открытые парадные двери. Есть подозрение — плодотворное киносериальное сотрудничество станет частью украинской государственной политики.