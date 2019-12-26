Россия пытается подкупить украинских олигархов газом

Россия предоставит Молдове $300 млн кредита на инфраструктурные проекты. Решение приняли после встречи президентов Владимира Путина и Игоря Додона 20 декабря.

Молдова получит деньги перед президентскими выборами, которые запланировали на ноябрь 2020 года. Додон сможет потратить их на латание бюджетных дыр и "социальный подкуп" избирателей. Это практически те же деньги, которые Путин "одолжил" Виктору Януковичу в непростые дни Майдана. Только тогда речь шла о миллиардах. Но суть одинакова — помочь стороннику Кремля с бюджетными проблемами и снизить протесты проевропейских сил, чтобы сохранить власть.

Сразу после российско-молдавских договоренностей стало известно о соглашениях Газпрома с пятью украинскими компаниями о прямых закупках российского газа (для своих производственных нужд, а не для рынка. Названия компаний и сферы их деятельности неизвестны. — ГПУ). Пока Россия не может подкупить украинскую власть, она пытается купить украинских олигархов. Чтобы с их помощью сделать Владимира Зеленского покладистым или добиться появления более лояльного украинского президента.

Кремль применяет тактику "суверенитет в обмен на деньги" уже 25 лет с белорусским президентом Александром Лукашенко. Россия пытается обменять финансовую помощь на поглощение Беларуси. Ничем другим он не может привлечь соседей.

Москва утверждает, что евразийская интеграция, а на самом деле превращение соседних стран в ее сателлитов, является альтернативой Евросоюзу. Но создатели ЕС думали не только об экономическом потенциале Европы, но и об общих ценностях, которые должны объединять народы. Попытки пересмотреть их создали кризис в ЕС. Хотя участники объединения имеют материальную заинтересованность в его существовании.

У интеграции на постсоветском пространстве ценности — это российский газ, нефть и политическая коррупция. Когда какая-то страна готова от них отказаться, сразу становится очевидным, что с путинской Россией ее ничто не объединяет. Не помогают ни пропаганда, ни "русский мир", ни русский язык.

Поэтому в Кремле так дорожат возможностью подкупа. Главные друзья России — не армия и флот, а газ, нефть, диверсия и коррупция.