Путин-главная внешняя морока Украины, а Коломойский-внутренняя

Никогда не понимал тех, кто в 2014‑м кричал, какой молодец Игорь Коломойский. Воюет с Путиным, не дал распространиться в Днипре "русскому миру". Да, отвечал я. Дрался он толково и жестко. Но не за Украину. Просто тогда интересы олигарха и государства ненадолго совпали.

Отбившись от тех, кто хотел взять город, с которого он кормится, Игорь Валерьевич грабил страну дальше. Со своей аферой с Приватбанком едва не загнал Украину в финансовый коллапс. Коломойский хочет отжать себе национализированный банк обратно. Или получить за него компенсацию. Сейчас он - самая большая угроза национальной безопасности Украины.

Только на прошлой неделе состоялись два проигрыша государства в борьбе с Коломойским. Фонд госимущества проиграл суд по делу возвращения Днеправиа Украине. А полугосударственная "Укрнафта" заключила мировое соглашение с ООО "Укрэнерго-Трейд" и отказалась от требования 22,7 миллиона гривен штрафов и пени по долгу за природный газ. Ну кто бы мог подумать. Менеджмент Укрнафты, который уже лет 15 контролирует Игорь Валерьевич, простил предприятию, которое принадлежит Игорю Валерьевичу. Оп, и на ровном месте мы с вами стали беднее.

Дошло до того, что на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии 28 января в Брюсселе в специальном совместном заявлении этому вопросу посвятили целый пункт. А верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи отметил: "Мы обсудили, как Украина должна продолжать усиление верховенства права, борьбу с коррупцией, включая случай мошенничества с Приватбанком".

Целая Еврокомиссия бьет в набат, а в Украине общество не видит беду, которая может свалиться на нас. Мы в иерархии наших проблем на первое место ставим второстепенные. А настоящие считаем неважными. Поэтому я не устаю повторять: Путин - главная внешняя угроза для Украины, Коломойский - внутренняя. А Владимир Александрович не спешит решать проблему. Думает, рассосется. Не рассосется.

Надеюсь, что вслед за европейскими чиновниками и госсекретарь США Майк Помпео по-дружески и не на камеры скажет нашему президенту: "Вова, не бойся его, отобьемся. Посылай уже старого лиса".