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четверг, 10 сентября 2020 07:25

Призвание Украины - стать европейской Америкой

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Украине с ее разнообразием и врожденным "геном свободы" противопоказан монополизм. Организация общества должна основываться на признании нашего культурного, ментального, религиозного и этнического разнообразия.

Призвание Украины - стать европейской Америкой. Землей возможностей и свободы. Вчерашние колонии победили Британскую империю, объединены не вокруг какой-то одной культурной идентичности, а вокруг знамени свободы и стремления к счастью, в основе которого лежит право быть собой. США были созданы прежде всего как оборонительный союз. Чтобы защитить свободу колонистов самим определять свою судьбу и править на своих землях.

Центральной власти в Украине должны быть делегированы лишь полномочия, необходимые для достижения целей, которых украинские громады или регионы не могут достичь без нее. Правительство должно обеспечить взаимовыгодную внутреннюю торговлю. Возможность отстаивать общие интересы громад и регионов на международной арене. Общую монетарную политику, которая способствовала бы развитию экономики. И общую политику в сфере государственной безопасности, стандартов, национальной инфраструктуры и верховенства права.

Принцип субсидиарности (проблемы передаются высшему руководству, только когда их невозможно решить на местах. - ГПУ) должен быть заложен в устои распределения властных полномочий.

Важно создание муниципальной полиции. Как минимум, патрульная должна перейти в подчинение местным властям. Руководителей местной полиции следует согласовывать с местными советами. Участковых целесообразно выбирать на общем собрании села или микрорайона.

Чтобы гарантировать баланс в украинском конституционном дизайне, необходимо узаконить представительство громад на центральном уровне. Лучший инструмент — создать вторую палату парламента, "палату громад". Ее должны формировать представители органов местного самоуправления. Если нижняя будет отвечать за глобальное измерение украинской политики, то верхняя - за локальное.

Пост президента следует упразднить или существенно ограничить в полномочиях. Украина должна стать парламентской республикой. Она побуждает политические силы к диалогу, а в президентской модели победитель получает все. От этого после каждых выборов главы государства значительная часть граждан чувствуют себя чужаками в собственной стране.

Автор: Геннадий ДРУЗЕНКО, юрист, волонтер
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10
сентября

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