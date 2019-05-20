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вторник, 21 мая 2019 00:35

Пошел в бой - крепко стой

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Какое главное событие года? Скажете: избрали нового президента? Нет. Выгнали предыдущего. И главное - как. Не как Януковича - пролив кровь, а избирательным бюллетенем. Он может быть сильнее Майдан? Может, выборы и стали тем восстанием, которое изгнало из государства горе? А изгнало ли?

Мне, который в 2002 году после парламентских выборов сказал "Народ, ты ошибся!" и криком кричал об этом практически на всех президентских гонках, будто с души камень упал. Люди таки просыпаются и начинают по-европейски прощаться со злодейкой судьбой. И хочется сказать: чья отвага, того и победа. В бой вступила не горстка смельчаков, а весь народ - и битву выиграл. Вы в этом уверены? Я не до конца. Смелый налет - половина спасения, и он состоялся. Но народ говорит и другое: отвага мед-водку пьет, отвага и кандалы трет.

Изгоняя Порошенко, мы якобы прощались с ним. Но, кажется, не до конца. Одиозный Данилюк на появлении Зеленского на телеканале "1+1" зачитал позицию: "Уменьшить влияние олигархов на власть". Лишь уменьшить. Так и Порошенко практически о том же говорил. А кто такие олигархи? Миллиардеры-монополисты-мародеры во власти. В богатых Швеции, Норвегии, Финляндии, Австрии, Германии, Франции миллиардеры есть, но во власти их нет. Да, пусть они будут богаты, но если они во власти, то становятся олигархами. Уменьшить их влияние - утопия, если власть дойная корова для владельцев монополий. И зачем было предпринимать изгнание Порошенко из властного рая, если олигархат в нем останется?

Да, Порошенко много насолил народу. Но не только о нем речь, если всерьез демонтировать систему власти, начало которой положил Кучма. Да, мы узнали волка в Порошенко, потому что ведь так - сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. А надо распознать все наше горе, то есть всех истинных его создателей. Не сбавлять их влияние, а гнать из власти метлой из прочной лозы.

Отныне главное действующее лицо в государстве - не президент или премьер, не депутаты или министр, а ты, народ. Все мы и каждый из нас. Как записано в Конституции, а не в чьих-то святцах. Никак не унижая роли проводников, должны брать вожжи на себя.

Не будем таить греха, выбирая нового президента из недр народа, многие из нас думал: не боги горшки обжигают, хоть и бес, лишь бы яйца нес, черт с ней, с костью, главное, чтобы шпик был. Предшественники орали на все голоса, что у него нет опыта и он некомпетентен. Это правда, что опыта шаром покати и не все ему под силу. Придется многому учиться на ходу - было бы желание и выбрать разумных учителей. На то коня куют, чтобы не спотыкался - и Зеленского надо хорошенько подковать всем миром. И этот весь мир - мы с вами - становимся коллективным президентом. А чтобы им стать, должны многое сломать и в себе, и в государственном укладе. Не создав здоровую политическую систему, которая сегодня фактически является бизнес-проектами олигархата, и не изменив систему власти, которая держится на олигархически-криминальных кланах, Украину как государство для людей не построим. Никакие зеленские без этого излома не смогут взять быка за рога и заставить его работать на Украину, потому что этот бык привык работать только на себя. И здесь нет иллюзий - коси сено, пока солнце светит, лови рыбу, пока ловится, то есть сегодня, не откладывая.

Чтобы со смелого набега таки вышло спасение государства и нации, чтобы не говорили, что было с нами четверть века - если бы тот ум спереди, что теперь сзади, должны вырваться из психологического крепостничества. Мол, пусть все решают в верхах, забыв, что верхи теперь - это мы все вместе, это народ.

Актуально вспомнить весеннюю народную примету: когда с юга возвращаются дикие гуси, тот, кто увидит их, должен взять в руки немного соломы и подбросить ее вверх, приговаривая: "Гуси, гуси! Нате вам на гнездо, а нам на здоровье! " Солому затем подкладывали домашней птице, на каждое яйцо по соломинке, чтобы высидела столько цыплят, на скольких яйцах сидит. То есть чтобы росло-родило.

Образно говоря, нам выпадает этой весной самим себе бросить тот клок соломы, чтобы родило и росло Украинское государство для человека, народа. Чтобы из яйца наших надежд выродились цыплята перемен и свершений, которые преодолела избирательная президентская кампания, передавая эстафету парламентской. Понятно, что придется прожить еще всего, потому что и война, и экономика в загоне, и долги надо отдавать. Но без каждого из нас государственный борщ не сварится, а варить его надо не с рынка, а с собственного огорода - на что же его и городить, если не на наш стол? Пошел в бой - крепко стой! По-другому уже не будет, сойти с дистанции - потерять все.

Автор: Иван БОКИЙ
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