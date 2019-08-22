"Новые" быстро становятся "старыми"

"Мы осуждаем высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского в отношении журналистки "Нового времени". Руководство партии и фракции принесло госпоже Духнич извинения", - сообщили на странице политсилы "Слуга народа" 19 августа.

Накануне Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ" из-за ее интервью с лидером партии Дмитрием Разумковым. В нем поставила вопрос, согласен ли он разделить репутацию политсилы с некоторыми личностями, в частности Бужанским. Тот, мол, ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

"Высказывания Максима Бужанского были, хоть и чрезмерной и неэтической, но понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств. Поэтому просим представителей средств массовой информации воздержаться от оценочных суждений", - добавили в партии.

В официальной реакции критике журналистки уделили едва ли не больше внимания, чем факту, что народный избранник публично обозвал ее.

Оценочным суждением считают высказывания, не содержащие фактических данных. Это может быть критика, оценка чьих-то действий, употребление языковых оборотов, гипербол, аллегорий, сатиры. Такие суждения не нужно опровергать или доказывать их правдивость. Это выражение свободы слова. Поэтому слова Ольги Духнич о том, что Максим Бужанский "ностальгирует по СССР и временам Януковича", не содержат ничего, от чего ей нужно было бы воздержаться или что она должна доказывать как факт. По крайней мере, так говорит закон Украины "Об информации". Также документ отмечает, что обида не может считаться оценочным суждением. Она является "унижением чести и достоинства личности, высказанным в неприличной форме". Итак, партия должна поучать не журналистов, как им выполнять работу, а своих депутатов.

Еще одно. В официальном заявлении "Слуги народа" содержится информация, которая не соответствует действительности. Речь о том, что Ольга допустила "оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы питает к СССР и определенным украинским политикам". Но это не так. Если бы журналистка оценивала чувства господина Бужанского, она бы сказала, что его ностальгия "тупая", "странная" и прочее. А Духнич как раз воздержалась от оценки чувств депутата. Более того, никоим образом не высказалась об умственных способностях тех, кто на 28-м году независимости Украины героизирует Сталина и симпатизирует экс-президенту.

Выходит, в официальном сообщении партийцы "Слуги" солгали? С этим что делать? Может прекратить вольную трактовку слов, законов, реальности и начать чувствовать ответственность за себя и страну? Так может даже попробовать восстановить доверие к государственным институтам. В правовом государстве власть может позволить себе гораздо меньше граждан. А спрашивают с нее жестче. Понимание себя и своего места в едином государственно-общественном организме. Вот чего не хватает "новым". Поэтому они быстро становятся похожими на "старых".