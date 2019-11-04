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вторник, 05 ноября 2019 06:50

НАТО анонсирует новую программу сотрудничества с Украиной

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— "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі", - цитирует Тараса Шевченко с трибуны Верховной Рады Генеральный секретарь Североатлантического альянса 60-летний Йенс Столтенберг 31 октября. - Украина одолела значительный путь и еще много надо пройти. НАТО поддерживает вас, потому что разделяем одинаковые ценности. Это любовь к свободе, демократии, правам человека и верховенству права.

Накануне Североатлантический совет НАТО во главе со Столтенбергом прибыл в Одессу. Его встретил вице-премьер-министр по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, 38 лет. На пресс-конференции Столтенберг анонсировал запуск новой программы взаимодействия НАТО с Украиной. Должна объединить имеющиеся сферы сотрудничества. Это комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина - НАТО.

В Киеве Йенс Столтенберг встретился с президентом Украины.

- Наше государство находится на юго-восточном фланге альянса и является неотъемлемой частью евроатлантического пространства безопасности. Мы не только потребитель, но и многолетний поставщик безопасности, - говорит 41-летний Владимир Зеленский.

НАТО увеличит поддержку Украины в Черноморском регионе посредством обучения, визитов в порты и обмена информацией, ответил Генсек Альянса.

- Самое важное сообщение руководства НАТО в том, что дорога в НАТО не закрыта для нас. Все зависит от Украины. Главное - воля народа, никто извне не может на нее влиять, - говорит директор Международного института демократии Сергей Таран, 49 лет.

Вице-премьер Дмитрий Кулеба сказал, что Украина не будет подавать заявку на План действий относительно членства, поскольку считает действующей представленную на Бухарестском саммите 2008 года.

- Та заявка аннулирована словами и действиями Януковича в 2010 году. Он официально заявлял, что Украина хочет нейтральный статус. Поэтому нужно добиваться ПДЧ. Результат будет зависеть от нашей настойчивости, готовности меняться. Альянс сейчас ведет переговоры с Северной Македонией и другими странами, которые раньше и не мечтали стать частью НАТО. Мы не хуже.

Сейчас главное - делать конкретные шаги, а не заявления. Говорить о датах и программах. Этого на нынешних переговорах было мало. Столтенберг анонсировал новую программу взаимодействия между Украиной и НАТО. Представители обеих сторон говорят - это должно объединить все формы сотрудничества и тем улучшить их эффективность. Но какие угодно программы не заменят План действий относительно членства. Это - единственный проверенный путь к этой организации.

- На чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы, - говорит Йенс Столтенберг в интервью "Европейской правде".

- Речь идет о модернизации обороны, борьбе с коррупцией, улучшении системы правосудия. И все это призвано облегчить жизнь людей. Это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете в НАТО. В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к самому членству. Надо фокусироваться не так на формальностях, как на реальности. Усиление безопасности институтов и совместимости Украинских вооруженных сил, то есть способности действовать вместе с силами НАТО - это сущность процесса.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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