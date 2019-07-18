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пятница, 19 июля 2019 07:45

Народ хочет, чтобы силы добра кого-то вешали на столбах

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У народа есть запрос на насилие. Хочет, чтобы силы добра кого-то вешали на столбах. Пока в виде люстрации. Например, постмайданную власть. Далеко не худшую изо всех за последние 28 лет.

Такие запросы будут в следующие месяцы или даже годы главным идолом новой власти. Меньше законности и правосудия - больше "справедливости".

Запросы будут выбирать хаотично и лихорадочно. Учитывая актуальность, эффектность и зрелищность. Чем экстремальнее запрос, тем ярче картинка. Никто и не заметит подмены и не задумается над тем, а откуда растет каждый запрос? Из чьей головы - экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, руководителя Офиса президента Андрея Богдана или олигарха Игоря Коломойского? Но некоторые знают, как этим праздником прямой демократии манипулировать, дергать за нужные ниточки. Народ убедят, что он сам формирует тот или иной запрос. Сделают это легко и непринужденно - через телевизор или смартфон.

Затем народ поверит, что ему такое нравится. У него появится иллюзия, что он влияет на ход политических событий. Ему будут подбрасывать запросы в виде референдумов или соцопросов.

У власти и народа образуется симфония. Их запросы будет невозможно различить, как когда-то в Советском Союзе: "планы партии - планы народа".

Как правило, такое не заканчивается добром. Прежде всего, для народа. Но он мудрый и терпеливый. Сам нашел петлю, затянул на шее, выбил табуретку из-под ног.

Автор: Андрей БОНДАРЬ, писатель
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Дата
19
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