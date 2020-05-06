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четверг, 07 мая 2020 07:00

"На скамье подсудимых должны сидеть Шойгу и Путин"

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Одним из ключевых фигурантов дела о катастрофе малайзийского боинга на Донбассе оказался заместитель руководителя российской погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом сообщила международная группа журналистов-расследователей "Беллингкет".

В деле Бурлака проходит как "Владимир Иванович". Летом 2014-го отвечал за перемещение через границу тяжелых вооружений. В частности, зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого сбили пассажирский самолет. Российского силовика идентифицировали с помощью программы "Гет Контакт". Она показывает, как определенный контакт подписан в телефоне. По данным следователей, один из номеров, которым пользовался генерал, был записан в приложении как "Владимир Иванович". Был и второй, сохраненный как "Владимир Иванович Бурлака". Следователи ранее обнародовали перехваченные разговоры генерала с боевиками. Журналисты сравнили голос с записью интервью Бурлаки российскому телеканалу Минобороны "Звезда". Экспертиза подтвердила, что они принадлежат одному человеку.

Самолет сбили над неподконтрольным Украине Донбассом в июле 2014 года. 298 пассажиров и членов экипажа погибли. 9 марта в Нидерландах начали первые слушания по делу. Обвиняемые трое россиян и один украинец. Это Игорь Гиркин-Стрелков — тогдашний так называемый министр обороны ДНР. Сергей Дубинский — генерал-майор русской армии, возглавлял разведку боевиков. Олег Пулатов — подчиненный Дубинского. Гражданин Украины Леонид Харченко сопровождал "Бук" до Снежного, откуда произвели выстрел.

— Основная позиция нидерландских прокуроров в том, что самолет прицельно сбила российская армия. Она действовала при прямом согласии руководства страны. В частности, верховного главнокомандующего Владимира Путина, — говорит политолог Константин Батозский, 39 лет.

— Имена прямых участников трагедии названы. Виновных после приговора не удастся наказать, пока не окажутся за пределами России. Когда режим Путина рухнет, этих людей можно привлечь к ответственности. Бурлака — точно не последний российский топ-офицер, который всплывет. Но главное, на скамье подсудимых должны оказаться министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и Путин. Именно они — главные руководители и идеологи преступления.

Был похожий прецедент с Ливией (в 1988-ом над шотландским городом Локерби взорвали Боинг. Погибли 270 человек. — ГПУ). Ее так же обвинили в теракте. Это спровоцировало санкции и международную изоляцию. С Россией это труднее сделать. Но приговор станет железобетонным аргументом для продолжения и усиления санкционного давления.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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