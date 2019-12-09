Кто кому слуга

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук за государственный счет арендует у тещи квартиру. Именно он провозгласил либертерианство религией "Слуги народа". Она обязывает не государство, а самого украинца заботиться о себе. А здесь — полная противоположность: государство должно оплачивать проживание вице-спикера у родной матери жены. Идеология, сиречь религия, явно расходится с верой, то есть практикой, с проживанием у тещи за 20 тыс. грн из казны.

— Ты слишком прямолинейно трактуешь поведение Стефанчука, — заметил мне один бывший нардеп. — Языком можно вообще отказаться от денег и самой теще, но курица от себя гребет?

Курица-это курица, а тут же имеем дело не просто с нардепом, а с идеологом правящей партии. История с тещиной квартирой бросает тень на всех слуг. Господин Руслан амбициозно пояснил, что он имеет право сам выбирать себе арендодателя. И что тут скажешь, но государство платит за примака родной теще, считай, что себе самому. Как здесь быть не только с партийной религией, но и с этикой, которая явно не хочет тронуть его сердце и уста?

Но разве только его? Льготы, которыми наградили себя вершители убогой народной доли, разве не из той же оперы? Якобы для борьбы с коррупцией чиновники, судьи, прокуроры, детективы-антикоррупционеры при мизерных зарплатах и пенсиях украинцев себе определили зарплату в десятки и сотни тысяч гривен. Нардепы от "Слуги народа" в первые дни после выборов с увлечением обсуждали новость, что Зеленский обещал им ежемесячно платить сто тысяч гривен. Из чьего кармана? Из нашего с вами, из бюджета, который наполняют налоги граждан беднейшего государства Европы.

Властители, даже назвав себя слугами народа, то есть наемными работниками, считают, что в наймах не они, а народ у них. А наймиту, как известно, крохи с барского стола, а себе-все. Ссылаются при этом на цивилизованный Запад. Но там такого имущественного и оплатного расслоения в сотни и тысячи раз нет.

На съезде "Слуги народа" что-то до мозгов власть имущих дошло. Стали говорить, как совместить либерализм с социализмом. Но с каким - по Ленину или ренегату Каутскому? Но дело не в сочетании крокодила с ужом, а в понимании, что и ты, слуга, и он, народ, — люди, и надо жить по-человечески. Что все зятья и тещи равны, в каких бы статусах они не жили. Теща Стецько должна получать такие же деньги за проживание у нее зятя Степана, как и теща господина Руслана. Министр образования не может в 40 раз получать больше, чем учительница. И министр здравоохранения не имеет права на большее, чем рядовые хирурги и кардиологи.

Разговоры о 144 или 160 реформах можно и не начинать, если они сводятся к обворовыванию и обложению народа для дармовых миллионов чинушам и топам. Потому что это не реформы, а одетое в одежды законов вымогательство. Живем в нем уже три десятилетия, а светлое будущее превращается в мрак Средневековья.

Украина поделилась на рай и ад. Рай обживают те, кто присосался к власти, для остальных — ад. Долго ли так будет? Что предлагают населению ада небожители рая? Ничего. Госбюджет составлен из кислиц. Райские яблоки в нем только для чиновников и силовиков. Надежды на Зеленского надломили и оптимистов. Он и его команда стали очередной морокой для украинства, не более. Сыр из вороньих гнезд, конечно же, не падает, но как много стало ворон. Александр Довженко советовал учиться жить именно у этих птиц. Но он не знал тогда породы нынешних украинских правящих ворон с амбициями и без амуниции, зато цепких к благам и льготам для себя, своих тещ и кумовьев со сватами. Эти вороны не из голобородьковых проволок, а из барского стойла. Слуги для них мы, а не они нам. Говорите, шути, кувшин, пока не лопнешь? А вы убеждены, что он сам лопнет? То-то же. Для чего-то же и нам головы даны, чтобы не только жизнь познавать, но и менять ее. Доросли до этого? Посмотрим.