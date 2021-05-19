"Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные согласится выйти из политики"

Главным в деолигархизации должен быть антимонопольный комитет

"Впервые за много лет количество олигархов уменьшилось, а не увеличилось. Минус Медведчук. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами, - пишет президент 43-летний Владимир Зеленский в колонке для издания" Фокус ".

- Если у таких лиц забрать медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и "крыши" в Киеве, больше ничего захватить у государства они не могут. И ослаблять страну в противостоянии за наш суверенитет - тоже. В ближайшее время представим обществу фундаментальный законопроект о деолигархизации (президент поручил разработать его Совету национальной безопасности и обороны, Антимонопольному комитету и Офису президента 15 апреля. - ГПУ), который зафиксирует системный взгляд на проблему ".

- По критериям, которые мы разработали в Совете национальной безопасности и обороны, готовя этот документ, принимаем во внимание 13 человек. Можем их уверенно отнести к олигархической среде. Имеют большое влияние внутри нашей страны и вне ее, - говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, 58 лет.

Рейтинг самых богатых украинцев в 2021 году возглавили 54-летний Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, 60 лет, и 47-летний Константин Жеваго. Например, состояние Ахметова возросло в 2,7 раза - с $ 2,8 млрд до $ 7,6 млрд. Такие данные обнародовал журнал "Форбс Украина". В общем богатство первой сотни самых богатых украинцев возросло на 42%, до $ 44,5 млрд. Увеличению активов способствовал рост цен на основные экспортные товары - нефть, сталь, пшеницу и кукурузу, считают составители рейтинга.

- Олигархи в Украине являются значительной силой. Так просто не сдадутся, - говорит экономист 48-летний Андрей Длигач.

- Деолигархизация предусматривает вывод крупного бизнеса из политики, телевидения и реальную работу Антимонопольного комитета. Проукраинские олигархи не являются врагами Украины. Их не надо сажать, достаточно перевести в формат крупного бизнеса. С ними надо договориться - провести амнистию капитала. Это нужно ради сохранения и развития значительной части экономики. Олигархов нужно отстранить от распределения государственного бюджета. Им стоит сконцентрироваться на инвестициях в развитие.

Воевать по принципу "все против всех" нет смысла. Надо гарантировать права крупного бизнеса на приватизированные ранее объекты. У олигархов отпадет необходимость иметь собственные политические силы, чтобы не допустить новый передел. Их деятельность должны также ограничивать суды и прокуратуры. Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные согласятся выйти из политики.

В Украине много мелких олигархов регионального уровня. Они держатся за местную власть, занимаются контрабандой, руководят местным бизнесом. Таких сотни. Надо иметь решимость для борьбы с ними.

У правоохранительной системы нет рычагов. Единственный легальный инструмент - Антимонопольный комитет. До сих пор не стал эффективным. Принимают одно решение против олигархов и 10 в их пользу. Именно он должен быть главным двигателем деолигархизации. Надо законодательно ограничить политическую рекламу. Олигархи потеряют интерес к СМИ как к инструменту воздействия. И провести политическую реформу. Частично она состоялась - продолжается децентрализация. В то же время приводит к усилению местных олигархов. Но Министерство финансов уже создало инструменты открытого бюджета. Граждане имеют право требовать от местных властей прозрачного распределения денег.

Законопроект о деолигархизации может стать базовым для пересмотра работы Антимонопольного комитета, проведения судебной реформы и эффективности антикоррупционной инфраструктуры.