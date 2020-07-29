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четверг, 30 июля 2020 07:31

Каждый седьмой выпускник не сдал тест по истории Украины

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Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе в этом году сдавали 275 тысяч детей. Сдали — 92%, сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Тест был единственным обязательным для всех поступающих. Пороговый балл — 22 из 104. Почти 23 тысячи детей его не преодолели и не смогут поступать в вузы.

По истории Украины тестирование сдали 87%. Пороговые 25 баллов из 94 также не набрали около 23 тысяч абитуриентов.

— 8 процентов выпускников не прошли пороговый балл по украинскому языку и литературе. В прошлом году таких было 16 процентов. Имеем прогресс, — говорит кандидат филологических наук Инна Литвинова. — Оценивание меняет общество. Русскоязычные люди, которые писали ВНО по украинскому, легче переходят на государственный язык, потому что имеют базовые навыки.

"Каждый седьмой выпускник не сдал тест по истории Украины. Если бы история была обязательным экзаменом, процент неудовлетворительных результатов вероятно был бы выше, — пишет политолог 43-летний Михаил Басараб в фейсбуке. — Плохое знание истории — это не о школе, а о будущем страны. Безответственные политические решения и голосования на выборах обычно случаются из-за плохого знания о прошлом. История должна стать обязательным выпускным экзаменом в школе".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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