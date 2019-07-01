Глава Офиса президента повторяет тезисы российской пропаганды

- Я бы позволил Донецку и Луганску государственный язык - украинский, региональный - русский. При условии, что после этого они - территория Украины, - говорит в интервью "РБК-Украина" глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, 42 года.

Утверждение чиновника повторяет тезисы российской пропаганды, которая утверждает, что "восстание" в Донбассе началось из-за языкового вопроса. Но это - ложь. На Донбассе не было никакого восстания, а было вторжение российских диверсантов, а потом и регулярных войск и предательство местных чиновников и силовиков. Вот почему на освобожденных территориях Донбасса никто не говорит, что его притесняют по фактору языка.

Жители Донбасса - такие же русифицированные украинцы, как и многие другие жители восточных и южных областей страны. Задача государства - вернуть им родной язык, а не способствовать сохранению позиций империи с помощью собственных законов.

Новая власть - это старая власть. Модернизированная версия Партии регионов, чьи действия приведут к такому же кризису и краху, как и их предшественников.