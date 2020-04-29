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четверг, 30 апреля 2020 07:01

"Денис Ермак стал потерпевшим, а не организатором распродажи должностей"

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Специализированная антикоррупционная прокуратура переквалифицировала дело в отношении пленок с участием брата главы Офиса президента Дениса Ермака со злоупотребления влиянием на мошенничество. И передала его в Национальную полицию.

— Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо просто выманивает деньги для собственного обогащения. Оно не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не в подследственности Антикоррупционного бюро, — сообщили адвокатам нардепа Гео Лероса.

В конце марта он подал обращение в НАБУ из-за действий Дениса Ермака. Перед тем обнародовал видео, на котором он якобы разговаривает с разными людьми относительно их возможного трудоустройства на государственные должности. Фигуранты дела Дмитрий Штанько, который ранее работал в органах внутренних дел, и сотрудник СБУ Сергей Шумский в интервью программе "Бигус.инфо" рассказали, что претенденты на должности в общем собрали для Дениса Ермака $100 тыс., часть из которых якобы передали его брату.

- Логика прокуроров такова: Денис и Андрей Ермак якобы не получали денег за назначение на должности. Поэтому это не злоупотребление влиянием, а мошенничество других фигурантов дела — Штанько и Шумского, — говорит адвокат Маси Найем, 36 лет.

— Денис Ермак стал потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Теперь в такой стране живем. Добро пожаловать в зазеркалье, — говорит 31-летний Гео Лерос. Госбюро расследований открыло ряд уголовных дел против него после обнародования "пленок Ермака". В частности, по статьям мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение государственной тайны.

— Дело хоронят. Ни одно производство из тех, которые САП ранее передавала Нацполиции, не расследовали, — говорит директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, 35 лет. — "Пленки Ермака" — скандал национального масштаба. Но вряд ли он приведет к реальным последствиям для власти.

— Подследственность меняют, чтобы не расследовать коррупцию. Причина — отсутствие политической воли у руководства страны, — говорит публицист 61-летний Карл Волох. — Близкий родственник одного из первых лиц государства получал деньги за государственные должности. Скандал немного повлиял на рейтинги президента Зеленского. Но не значительно. Потому что подобное сегодня не говорят на большинстве телеканалов.

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