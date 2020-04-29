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четверг, 30 апреля 2020 05:30

Беларусь будет покупать нефть в Польше

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Беларусь решила покупать нефть в Польше. Разрабатывают варианты, чтобы Минск мог приобрести и американскую.

Тем временем в РФ не знают, что делать с отрицательными ценами на нефть (20 апреля стоимость российской марки "Уралс" упала до минус $2 за баррель. На мировом рынке образовался избыток нефти из-за пандемии и уменьшения спроса. — ГПУ). Готовы буквально ее сжигать.

Ирония в том, что саудовская и американская нефть могут поступить в Беларусь через нефтепровод "Дружба", который РФ до сих пор использовала для поставок сырья в Европу.

Владимир Путин не может договориться не только о сокращении добычи нефти с Саудовской Аравией, а даже о ее цене с лояльным руководством Беларуси. Замечательная иллюстрация геополитического "гения" Кремля. Грезит супервлиянием России в мире, но не влияет даже на часть собственного "союзного" государства.

Автор: Сергей ТАРАН, директор Международного института демократии
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