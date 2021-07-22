Арестович - шут при дворе Зеленского

Посты в соцсетях или заявления Алексея Арестовича во время теледискуссий часто поднимают кучу эмоций.

Вот он послал на три буквы пользователя фейсбука, который попросил его писать на украинском. Вот пытается публично унизить женщину оппонента. Называет "репрессивным" по отношению к русскому украинское языковое законодательство. На прокремлевском телеканале "Наш" обвиняет канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве Украины". На нескольких эфирах пригрозил Западу разворотом Украины к Востоку. К Китаю, Вьетнаму, Турции, арабским странам. Мол, западные государства "сливают" Украину для нормализации отношений с Российской Федерацией - так что берегитесь.

Пригрозил Западу разворотом Украины к Востоку

Сексизм, нецензурная брань, низкоинтеллектуальные мысли с претензией на оригинальность - в то же время заявления уровня президента или хотя бы министров. Кто такой Арестович, чтобы разворачивать Украину в ту или иную сторону? Он всего лишь внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака и представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске. Человек, который не принимает решения. Его основная работа - передавать новости ТКГ и озвучивать позицию ее участников. Правда, как раз об этом что-то услышать от него можно меньше всего.

Однако не стоит каждый раз браться за голову от того, что Арестович то публично матерится или кого-то обижает, то начинает быть "спикером" всей Украины и говорить от ее имени - не имея на самом деле отношения к серьезным государственным вопросам. При правящих дворах издавна были шуты, которым много позволяли. Нести что угодно, обзывать любого, выкинуть что-то неординарное.

Вот кем-то таким выглядит Арестович при Офисе Владимира Зеленского. Его выходки и словесные подвиги всех там устраивают, ведь остаются безнаказанными. Скорее всего, даже нравятся правителям - все как в древности.