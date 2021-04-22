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Здоровье и фигура, когда тебе за 40: как их сохранить и улучшить

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Здоровье и фигура, когда тебе за 40: как их сохранить и улучшить
Физическая активность играет большую роль для хорошей фигуры. Фото: pixabay

Чем старше становится человек, тем больше ему нужно следить за питанием для хорошего самочувствия.

Есть вещи, на которые надо обращать внимание людям, которым исполнилось более 40 лет, рассказала диетолог и тренер Керри Мейджор в Instagram.

По ее словам, следить за продуктами следует с момента их покупки. Также нужно придерживаться основных принципов правильного образа жизни. Диетолог советует, что в рационе должно быть много пищи с содержанием белков и клетчатки. На кухне надо делать различные эксперименты, готовя пищу, чтобы она была интересной и вкусной. Можно планировать рацион на неделю. Это позволит сэкономить и не соблазняться на вредные перекусы. Появится стимул готовить на несколько дней.

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Диетолог также рекомендует людям в старшем возрасте не увлекаться диетами. Если они строгие, то существует большой риск сорваться. Это скажется психологически и на фигуре. Лучше создавать здоровые пищевые привычки на всю жизнь.

Физическая активность играет большую роль для хорошей фигуры. Ее можно увеличить, больше двигаясь в течение дня. Например, отказаться от транспорта и лифтов, устраивать вечерние прогулки. Регулярная активность лучше сказывается на здоровье, чем поход в спортзал раз в неделю, но он также не помешает.

Должен быть и здоровый сон, от него также зависит многое. Спать надо 7-9 часов каждую ночь. Следует попробовать ложиться в одно и то же время.

Есть ошибочное мнение о том, что перед сном есть не надо, чтобы не поправиться и спать лучше. Но есть продукты, которые можно есть, когда ощущается голод. Если пойти спать голодным, то качество сна будет плохим. Лучшая порция в такой ситуации - примерно 200 ккал, содержащая как углеводы, так и белок.

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