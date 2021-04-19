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понедельник, 19 апреля 2021 18:00

Диетолог назвал продукты, которые можно есть перед сном

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Диетолог назвал продукты, которые можно есть перед сном
Есть десять вариантов, из чего можно составить мини-ужин. Фото: pixabay

Есть ошибочное мнение о том, что перед сном есть не надо, чтобы не поправиться и спать лучше.

Но есть продукты, которые можно есть, когда ощущается голод, рассказал диетолог из США Рейчел Берман, передает Dummies.

По его словам, если пойти спать голодным, то качество сна будет плохим.

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Лучшая порция в такой ситуации - примерно 200 ккал, содержащая как углеводы, так и белок. Есть 10 вариантов, из чего можно составить мини-ужин: овсянка с ломтиками банана; соевые бобы; попкорн; хлопья с отрубями в сочетании с соевым молоком цельнозерновые хлопья с хумусом; жареные семечки тыквы; вишневый смузи с мороженой вишни и обезжиренного молока йогурт с низким содержанием жира и с семенами льна; цельнозерновой тост с миндальным маслом; чашка успокаивающего ромашкового чая.

Этот перечень диетолог составил, учитывая то, как хорошо эти продукты влияют на подготовку организма ко сну.

Овощи и фрукты играют важную роль для полноценного питания. Согласно новому исследованию Мичиганского университета, если их больше есть, то это может помочь молодым людям лучше спать, особенно женщинам.

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