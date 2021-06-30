Какие процедуры сделают волосы блестящими

Експерт советует глубокое восстановление волос с помощью ультразвука. Фото: pixabay

Если волосы блестят, то это свидетельствует, что они здоровые.

Как вернуть блеск рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

По ее словам, сияние волосам придает их внешний слой, то есть кутикула. Она состоит из нескольких слоев чешуек, плотно прилегающих друг к другу. Они хорошо отражают свет и создают видимость гладкой поверхности.

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Если кутикула повреждена из-за окрашивания, химических завивок, использования горячих фенов, плоек и утюжков, то волосы путаются, их сложно расчесать. Выглядят сухими и тусклыми, поэтому через поднятые чешуйки теряют влагу.

Чтобы такой ситуации не случалось, надо увлажнять волосы. Иначе они будут сухими и ломкими.

Влагу также важно удержать. Для этого кутикула должна быть закрытой и сглаженной. Эксперт советует глубокое восстановление волос с помощью ультразвука.

От агрессивных красителей и других агентов чешуйки кутикулы могут отшелушиваться, образуя пустоты, и обнажать кортекс, внутренний слой волоса, в котором содержится вода. Эти пустоты надо заполнить профессиональными процедурами холодного кератинового восстановления волос и масками для домашнего ухода с кератином.

Правильное питание подбирают с учетом всех особенностей организма. Но волосы могут негативно отреагировать на отказ от некоторых продуктов. Например, не стоит полностью отказываться от говядины. Красное мясо является источником железа, а белое - белка. Если одного и другого не хватает, то волосы могут выпадать. При дефиците железа рекомендуют именно красное мясо, лучше вареное, запеченное или тушеное. Колбасы или копченые изделия есть не советуют.