Какие процедуры сделают волосы блестящими

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 477
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 711
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 621
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 567
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Пошла на День молодежи: 2-летняя путешественница подняла на ноги почти тысячу человек
Просмотров: 855
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 684
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
6 Просмотров: 1332
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Нашли тела убитых НКВДистами повстанцев
Просмотров: 1377
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 450
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 873
Фото
Все фото
7
14
5
8
13
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Звездное похудение: кто избавился от лишнего веса к пляжному сезону
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Яркие оттенки и геометрические рисунки: трендовые идеи маникюра на лето
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Набивать тату безопасно, но вывести невозможно
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Как выглядят украинские звезды без макияжа и фильтров
Видео
Все видео
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Самые дешевые локоны: показали, как накрутить волосы на носки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Интервью
1/5
Пластиковые окна
Пластиковые окна
Просмотров: 18
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 108
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 684
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2061
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 747
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 945
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 13:08

Какие процедуры сделают волосы блестящими

  Комментировать
Какие процедуры сделают волосы блестящими
Експерт советует глубокое восстановление волос с помощью ультразвука. Фото: pixabay

Если волосы блестят, то это свидетельствует, что они здоровые.

Как вернуть блеск рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

По ее словам, сияние волосам придает их внешний слой, то есть кутикула. Она состоит из нескольких слоев чешуек, плотно прилегающих друг к другу. Они хорошо отражают свет и создают видимость гладкой поверхности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что больше всего вредит волосам летом

Если кутикула повреждена из-за окрашивания, химических завивок, использования горячих фенов, плоек и утюжков, то волосы путаются, их сложно расчесать. Выглядят сухими и тусклыми, поэтому через поднятые чешуйки теряют влагу.

Чтобы такой ситуации не случалось, надо увлажнять волосы. Иначе они будут сухими и ломкими.

Влагу также важно удержать. Для этого кутикула должна быть закрытой и сглаженной. Эксперт советует глубокое восстановление волос с помощью ультразвука.

От агрессивных красителей и других агентов чешуйки кутикулы могут отшелушиваться, образуя пустоты, и обнажать кортекс, внутренний слой волоса, в котором содержится вода. Эти пустоты надо заполнить профессиональными процедурами холодного кератинового восстановления волос и масками для домашнего ухода с кератином.

Правильное питание подбирают с учетом всех особенностей организма. Но волосы могут негативно отреагировать на отказ от некоторых продуктов. Например, не стоит полностью отказываться от говядины. Красное мясо является источником железа, а белое - белка. Если одного и другого не хватает, то волосы могут выпадать. При дефиците железа рекомендуют именно красное мясо, лучше вареное, запеченное или тушеное. Колбасы или копченые изделия есть не советуют.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие процедуры сделают волосы блестящими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5724
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 5301
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 3951
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
5
 Просмотров: 3231
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
ФЛП с гробом идут к Офису президента. Начались столкновения с силовиками
13
 Просмотров: 3123
Красота
Три легкие утренние упражнения, чтобы проснуться и стать энергичным
Три легкие утренние упражнения, чтобы проснуться и стать энергичным
 Просмотров: 216
Какая пища дает организму необходимую влагу в жару
Какая пища дает организму необходимую влагу в жару Просмотров: 252
Что больше всего вредит волосам летом
Что больше всего вредит волосам летом Просмотров: 171
Родом из прошлого: тренды XIX в. возвращаются в моду
Родом из прошлого: тренды XIX в. возвращаются в моду
5
 Просмотров: 387
Назвали связь между сном и характером человека
Назвали связь между сном и характером человека Просмотров: 747
Больше всего комментируют
29
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
6
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
1
Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах
Голосов: 49
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть