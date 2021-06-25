Если отказаться от некоторых продуктов, то это навредит волосам

При дефиците железа рекомендуют именно красное мясо. Фото: pixabay

Правильное питание подбирают так, чтобы учесть все особенности организма.

Но волосы могут негативно отреагировать на отказ от некоторых продуктов, рассказала трихолог Лариса Пономаренко в Instagram.

Например, не стоит полностью отказываться от говядины. Красное мясо является источником железа, а белое - источником белка. Если одного, и другого не хватает, то волосы могут выпадать. При дефиците железа рекомендуют именно красное мясо, лучше вареное, запеченное или тушеное. Колбасы или копченые изделия есть не советуют.

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Вода также важна. Если не соблюдать питьевой режим, то кожа и волосы зневодняться. Есть специальная формула, как вычислить свою идеальную массу тела по Девайну и рассчитать объем воды, который нужно выпить в течение суток.

Морепродукты - это источники белка, а также йода, необходимого для щитовидной железы, что имеет мощное влияние на волосы. Их не можно есть, только если есть соответствующие противопоказание из-за болезни.

Трихолог рассказала, что для хороших и крепких волос в рацион следует добавить салаты из зелени, молочные и кисломолочные продукты, растительные масла.

Расческа должна быть качественной, чтобы не навредить волосам. Расчески изготавливают из разных материалов. Например, металлические сейчас не используют, так как они высушивают волосы, электризуют их.