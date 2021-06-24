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четверг, 24 июня 2021 17:00

Человек резко может поседеть из-за стресса - ученые

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Человек резко может поседеть из-за стресса - ученые
Человек резко может поседеть от перенесенного стресса. Фото: pixabay

Из-за стресса человек может резко поседеть.

При этом, когда депрессивная ситуация пройдет, волосы вернут цвет, сообщили ученые из Колумбийского университета.

По их словам, важен также возраст. Ведь чем старше человек, тем реже работает эта закономерность.

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Во время эксперимента волосы брали у волонтеров. Их разделили на кусочки длиной 50 микрометров - примерно на столько волос вырастает в час. Так измерили интенсивность пигментации в конкретное время. Чем выше уровень стресса у человека, тем меньше пигмента в его волосах. В некоторых добровольцев его количество приходило в норму, когда жизненная ситуация стабилизировалась.

То, что с возрастом волосы восстанавливали цвет все реже, связано с биологическими факторами.

"Не думаю, что снижение стресса у 70-летнего, седого человека поможет волосам потемнеть. Или стресса будет достаточно 10-летнему ребенку, чтобы стать седым", - говорит ведущий автор исследования Мартин Пикард.

Седину можно закрасить или вообще остановить специальными трихологическими препаратами. Среди них не надо использовать препарат типа антиседин и его аналоги. Они могут состоять из свинца, который при окислении и дает рыжевато-русый оттенок волосам. Также свинец плохо влияет на организм в целом.

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