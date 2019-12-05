Вор потерял кроссовок в доме

45-летнего Кертиса Оффисера из Бирмингема в Великобритании приговорили к четырем годам тюрьмы за ограбление домов. Мужчина потерял кроссовок на месте преступления. Его нашли по ДНК.

С начала лета продолжалась серия краж. Полиция говорит, что вор следил за домами. Когда хозяева ехали на отдых, обворовывал их дома.

- Оффисер влез в дом, - рассказывает прокурор Пол Уитфилд. — Вдруг вернулся хозяин. Заметил, что дверь в сад открыта. Говорит, несколько раз проверял их перед тем. В доме услышал, как Оффисер ругался. Увидел его в кухне. Между мужчинами началась драка. Оффисер сбежал, но потерял кроссовок. Эксперты нашли ДНК преступника.

Он причастен к кражам в 20 домах. На суде объяснил, что недавно вышел из тюрьмы. Хотел найти работу, но ему везде отказывали.

- Друзья не хотели общаться, - жалуется Кертис. — Одноклассники делали вид, что не узнают. Меня судили за вооруженное ограбление. Но я отбыл наказание. Имел прекрасные отношения с офицером полиции. Воровать начал, чтобы мама не поняла, что у меня проблемы с деньгами. Она у меня старенькая и больная. Мне жаль, что так все сложилось.