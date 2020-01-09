В Австралии погибла каждая четвертая коала

183 человека в Австралии обвинили в неосторожном обращении с огнем. Против 53 открыли уголовные дела. Сжигали сухую траву, несмотря на строгий запрет. Еще 47 задержали, потому что выбрасывали окурки или спички.

Лесные пожары продолжаются на материке с сентября. Погибли по меньшей мере 24 человека. Уничтожено более 7,3 млн га. Сгорели 2 тысячи домов.

— Больше всего пострадали леса, — говорит профессор Алан Нессет из университета Сиднея. — Сгорели несколько национальных парков. Более полмиллиарда животных остались без крова. Погибли — почти миллион. Сложно точнее сказать. Насекомых и мелких лягушек мы не считали. В сети шутят по этому поводу, но муравьи — важная часть экосистемы. Могут исчезнуть виды небольших животных. Погибли не менее четверти коал.

В стране запретили барбекю и любой открытый огонь. В Монт Друитт оштрафовали мужчину, у которого загорелась проводка в гараже.

— Еще как минимум два месяца будет действовать запрет, — говорит полицейский Петер Нельсон. — Кто-то решил сжечь сухую траву или кусты возле двора, чтобы уберечься от пожара. Им кажется, что они контролируют зону огня. За такое будут сажать в тюрьму. Можно окапывать дом. Но огонь разносит ветер. Сейчас думают, что делать с 19-летним поджигателем. Притворялся волонтером. Вроде бы тушил пожары и спасал животных, а на самом деле — поджигал. Вчера один пожарный увидел, что его дом сгорел. Несколько дней не заезжал домой. Начал проклинать власть и премьер-министра. Кто-то это снял на видео. Мужчину хотели освободить. За день петиция против этого собрала почти 100 тысяч подписей.

Лесные пожары возникают в Австралии каждый год. В декабре после удара молний вспыхнули сухие деревья в штате Виктория. За 5 часов огонь распространился на 20 км. В 2019-ом в стране была сильнейшая за 10 лет засуха.