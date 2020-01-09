В Австралии погибла каждая четвертая коала

 
Ексклюзивы
1/5
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 2916
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5733
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1386
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1017
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 48465
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7389
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1962
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27441
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2295
Фото
Все фото
2
3
2
2
2
Продукция ЛВЗ &quot;Златогор&quot; получила две медали на международной выставке
Продукция ЛВЗ "Златогор" получила две медали на международной выставке
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1755
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2700
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3663
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 855
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 162
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
пятница, 10 января 2020 00:51

В Австралии погибла каждая четвертая коала

  Комментировать
 

183 человека в Австралии обвинили в неосторожном обращении с огнем. Против 53 открыли уголовные дела. Сжигали сухую траву, несмотря на строгий запрет. Еще 47 задержали, потому что выбрасывали окурки или спички.

Лесные пожары продолжаются на материке с сентября. Погибли по меньшей мере 24 человека. Уничтожено более 7,3 млн га. Сгорели 2 тысячи домов.

— Больше всего пострадали леса, — говорит профессор Алан Нессет из университета Сиднея. — Сгорели несколько национальных парков. Более полмиллиарда животных остались без крова. Погибли — почти миллион. Сложно точнее сказать. Насекомых и мелких лягушек мы не считали. В сети шутят по этому поводу, но муравьи — важная часть экосистемы. Могут исчезнуть виды небольших животных. Погибли не менее четверти коал.

В стране запретили барбекю и любой открытый огонь. В Монт Друитт оштрафовали мужчину, у которого загорелась проводка в гараже.

— Еще как минимум два месяца будет действовать запрет, — говорит полицейский Петер Нельсон. — Кто-то решил сжечь сухую траву или кусты возле двора, чтобы уберечься от пожара. Им кажется, что они контролируют зону огня. За такое будут сажать в тюрьму. Можно окапывать дом. Но огонь разносит ветер. Сейчас думают, что делать с 19-летним поджигателем. Притворялся волонтером. Вроде бы тушил пожары и спасал животных, а на самом деле — поджигал. Вчера один пожарный увидел, что его дом сгорел. Несколько дней не заезжал домой. Начал проклинать власть и премьер-министра. Кто-то это снял на видео. Мужчину хотели освободить. За день петиция против этого собрала почти 100 тысяч подписей.

Лесные пожары возникают в Австралии каждый год. В декабре после удара молний вспыхнули сухие деревья в штате Виктория. За 5 часов огонь распространился на 20 км. В 2019-ом в стране была сильнейшая за 10 лет засуха.

Автор: Оксана СНИГУР
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Австралии погибла каждая четвертая коала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фото
21
 Просмотров: 40079
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 33696
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 26253
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 19730
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 11457
Мир
Индонезиец изнасиловал 195 мужчин
Индонезиец изнасиловал 195 мужчин Просмотров: 207
350-килограммовый мужчина не хотел выписываться из больницы 19 месяцев
350-килограммовый мужчина не хотел выписываться из больницы 19 месяцев Просмотров: 135
Самолет врезался в пустое здание
Самолет врезался в пустое здание Просмотров: 117
Российского коллекционера арестовали за фальшивые картины
Российского коллекционера арестовали за фальшивые картины Просмотров: 45
Бывшего миллионера бросила невеста
Бывшего миллионера бросила невеста Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1319
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua