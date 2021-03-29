К юбилею революции возвели уникальную башню

Конструкцию башни Эйфель построил за два года. Фото: национальный конгресс США

Конструктор Гюстав Эйфель развернул на башне в Париже французский триколор 31 марта 1889-го. Построил к 100-летнему юбилея Французской революции - по заказу властей.

Он построил почти 200 сооружений, разработал проект стального каркаса статуи Свободы, которую французы подарили Америке. Произведения прославили его на всю страну. Поэтому именно ему правительство поручило задание.

Башня была входной аркой на Всемирную выставку и демонстрировала превосходство французских технологий и инженерии. Конструкцию Эйфель построил за 2 года. Итоговый бюджет строительства составил 7,8 млн франков.

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Большинство парижан приняли новинку с интересом, башня имела огромный успех. На верх сооружения поднимались с помощью нескольких лифтов. За полгода его посетили более 2 млн человек. А французская интеллигенция считала, что башня портит уникальный архитектурный облик Парижа.

Здание собирались разобрать после завершения выставки. Но благодаря уже установленным там антеннам решение отменили.

Башня стала популярной среди самоубийц: ежегодно с нее прыгали с десяток людей.

На острове Бедлоу у Нью-Йорке 5 августа 1884 заложили первый камень пьедестала Статуи Свободы.