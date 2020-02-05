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Умерших от коронавируса будут сжигать в изолированных крематориях

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В Китае от коронавируса 2019-nCoV умерли уже более 400 человек. В понедельник выявили более 2 тыс. новых случаев заражения. Также зарегистрировали 18 тыс. пациентов с подозрением на болезнь.

Рекордными темпами построили несколько больниц — каждая на 1 тыс. пациентов. Туда съезжаются врачи и медперсонал со всей страны. Перед первой сменой им коротко подстригают волосы и бреют виски и затылки. Так медицинские шапочки плотно прилегают и обеспечивают более надежную защиту. Чтобы распознавать друг друга, имена пишут маркером на спине.

Многим приходится пользоваться подгузниками для взрослых, чтобы сэкономить время и избежать необходимости раздеваться. Так могут подвергнуть себя биологической опасности. От переутомления засыпают на полу в кабинетах.

— В университете говорили, что зачтут эту работу за несколько месяцев практики, — рассказывает студент Вэй Ли. — Но мы бы и так согласились. В моей группе более 150 человек. Приехали 37. В Ухань нас доставили самолетом. Работаю в детском отделении. Три дня думали, что 11-месячная девочка умрет. Но организм справился. Ее отец умер. Мать не заразилась. Я не спал дольше двух часов уже неделю. Когда старший коллега увидел, что у меня носом кровь идет, отправил к себе домой отоспаться. Получил письмо от самого строгого преподавателя, что зачтет мне курс без экзаменов. Также нам зачислят оплату за определенное время обучения. Университет от себя предлагает семестр, но еще что-то перечислит правительство. Мне предлагает сотрудничество известный фтизиатр. Приехал из Пекина спасать больных.

На карантин без возможности въезда и выезда закрыли 15 городов. Магазины и заведения, которые не связаны с обеспечением жизни людей, приостановили работу.

В Хуангане и Вэньчжоу из дома разрешили выходить только одному члену семьи для покупки еды и всего необходимого. Посольства Японии, США, Франции и Великобритании эвакуируют своих студентов, которые учились в изолированных городах. Граждане других стран, которых еще не забрали, жалуются на нехватку продуктов.

Власти города Хубэй продлили новогодние каникулы до 13 февраля. Запретили публичные мероприятия и регистрацию браков. 2 февраля 2020 года астрологи называли самым счастливым днем за последние десять лет для этого. Все церемонии отменили.

Власти КНР выпустили директиву с заявлением, что умерших от коронавируса будут сжигать в изолированных крематориях. Такие тела нельзя хоронить и перевозить, поэтому их будут обеззараживать и хранить в герметичных пакетах.

Распространению болезни способствовало свободное перемещение людей на транспорте и на самолете.

Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней. Больных коронавирусом зафиксировали в Японии — 20 человек, в Таиланде — 19, Сингапуре — 18, Южной Корее — 15, Австралии — 12. А также в Германии — 10, США — 9, Малайзии — 8, Вьетнаме — 7, Франции — 6, ОАЭ — 5, Канаде — 4. В России, Великобритании, Индии и Италии — по два случая заражения.

В Гонконге медперсонал требует полностью перекрыть границы с материковым Китаем, угрожая забастовками. Власти полуострова отказались это делать, ссылаясь на рекомендуемые дополнительные обзоры для новоприбывших. Ученые Университета Гонконга заявляют, что официальные данные занижены. По их информации, в 11-миллионном Ухане могли заболеть более 75 тыс. человек.

Коронавирус, который вызывает тяжелую форму пневмонии и может привести к смерти, обнаружили в китайском Ухане в декабре в прошлом году. Начал распространяться с открытого рынка, на котором торговали мясом и дикими животными. Ученые утверждают, что к человеку он перешел от змей, а к тем — от летучих мышей. О том, что передается воздушно-капельным путем, выяснили 20 января. Болезнь стала мгновенно распространяться по стране и впоследствии вышла за пределы КНР.

Основные симптомы напоминают обычную простуду: повышенная температура и кашель. Наиболее уязвимы к инфицированию пожилые люди и лица с пониженным иммунитетом.

Коронавирусом нельзя заразиться через посылки из Китая и продукты питания, в частности бананы. Вирус не выживает вне организма. А заказы с китайских сайтов приходят не раньше, чем через несколько недель.

Китайцев выселяют из отелей

Большинство ресторанов Южной Кореи, Японии, Гонконга и Вьетнама отказались обслуживать посетителей из КНР, а в Индонезии их просили выселиться из отеля.

— В Италии возле нас не хотели садиться люди в ресторане, — говорит программист 35-летний Тай Дэй. — Но я уже три года не был дома. Занимаюсь обслуживанием медицинского оборудования. Жена говорила, что в садике у дочери воспитатели спрашивали, не из Уханя ли мы. Но мы там никогда не были.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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