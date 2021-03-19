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суббота, 20 марта 2021 06:25

В Европу пришла бубонная чума

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В Европу пришла бубонная чума
Жители бельгийского города Турне хоронят жертв чумы. Миниатюра из "Хроник Жиля Ли Муизиса", 1272-1352 годы / Wikipedia

20 марта 1345-го, по мнению ученых из Парижского университета, в Европе появилась бубонная чума. Она охватила Европу, Ближний Восток и Азию в XIV веке, забрав около 25 млн жизней.

Скорее всего, чума впервые появился у людей в Монголии в 1320-м. Обычно больные сначала жаловались на головную боль, жар и озноб. Затем были сильные опухоли лимфатических узлов - бубны. Наконец, на коже больных появлялись черные и пурпурные пятна. Смерть могла наступить в течение недели. Позже развилась легочная форма чумы, которая была менее распространена, но убила 95% больных.

После того, как кочевые племена Монголии были опустошены чумой, она двинулась на юг и восток - в Китай и Индию. Куда бы ни пришла, количество погибших была большой.

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Считается, что болезнь распространилась в Европе в 1346 году. В одном известном инциденте татары, сражались с итальянцами в Крыму, внезапно были поражены чумой. Они начали катапультировать трупы своих умерших через стены генуэзцев. Так болезнь распространилась по Европе. Повсюду в портовых городах началась "черная смерть". В Венеции умерло 100 тыс человек. 600 человек умирало ежедневно на пике вспышки.

В 1347-м болезнь распространилась во Францию, и Париж потерял около 50 тыс. Человек. В следующем году жертвой упала Великобритания. Чума путешествовала по Евразии, неся разрушения. В 1352-м от болезни вымерла треть населения континента.

Последствия болезни распространили в обществах ксенофобию, когда пострадавшие искали виновных. Ими чаще всего были ведьмы, цыгане и евреи. Священники утверждали, что болезнь - наказание Бога за безнравственность. Чума периодически возвращалась к 1700-х годов, но никогда больше не достигла масштабов эпидемии после XIV в.

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Дата
20
марта

В Европу пришла бубонная чума

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