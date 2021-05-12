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четверг, 13 мая 2021 07:40

Студент расстрелял семерых школьников и двух учительниц

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В российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в местной гимназии во вторник утром. Убил семерых восьмиклассников и двух учительниц - английского языка и начальных классов. Еще 20 человек ранил. Восемь в тяжелом состоянии. 18 пострадавшим нет 15 лет.

Стрелка задержали. Сначала арестовали также 41-летнего Мухамедшин Рамиля. Подозревали, что помогал нападающему. Позже эту информацию опровергли.

Ильназ Галявиев был студентом колледжа. Неконфликтный и тихий, без вредных привычек. Его отчислили, потому что с начала года перестал ходить на занятия. Учился на четвертом курсе факультета программирования. В конце апреля получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья. Легально купил оружие.

На допросе рассказал, что прошлым летом начал ненавидеть людей. Считает себя богом, который должен уничтожить как можно больше биологического мусора. О своих мыслях писал в социальной сети и рассказывал матери. После нападения собирался застрелиться. Ему назначили психиатрическую экспертизу. Отец говорит, не замечал в поведении сына ничего удивительного.

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Дата
13
мая

Умер Валерий Лобановский

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