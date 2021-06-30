Старейшей женщине исполнилось 119 лет

Турчанка Секер Арслан утверждает, что в воскресенье, 27 июня, отметила 119-й день рождения. Тогда она - старейший человек на Земле.

Секер праздновала с родственниками в городе Стамбул. Согласно ее водительским правам, родилась 27 июня 1902-го. Но семья неправильно посчитала, поэтому подарили торт к 120-летию.

У Арслан шестеро детей и 12 внуков. Ее мать дожила до 110 лет. Дочь Серап Юэксель объясняет это тем, что ели натуральные продукты - яйца, масло, мед, творог и домашние йогурты. Долгожительница страдает болезнью Альцгеймера, других недугов нет.

По словам Юексель, мать ждет правнуков. Ей нравится составлять генеалогическое дерево.

Секер Арслан живет с дочерью, зятем и двумя внуками. Семья испугалась, когда полгода тому назад заразились коронавирусом. Дочь сделала все, чтобы изолировать мать. Та не заболела.

Арслан много молится и любит рассказывать о жизни. Она пережила Первую мировую войну, пандемию испанского гриппа, падение Османской империи, Вторую мировую войну, холодную войну, а теперь - пандемию коронавируса.

Местные власти хотят, чтобы возраст женщины признали официально. Нынешний рекордсмен японец Кани Танака родился на полгода позже - 2 января 1903-го.

Задокументированным старейшим человеком была француженка Жанна Кальман. Родилась 21 февраля 1875-го, а умерла 4 августа 1997 года. Прожила 122 года.