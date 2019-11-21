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пятница, 22 ноября 2019 00:20

Собаки загрызли беременную женщину

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Во Франции приостановили охотничий сезон после того, как собаки загрызли беременную женщину. Ее тело нашли в лесу возле Виллер-Котре.

29-летняя Элиза Пиларски выгуливала пятерых собак. Позвонила мужу Кристофу, что в лесу наткнулась на других агрессивных псов. Те собирались на нее напасть. Он сразу побежал ее искать.

— Услышал, как скулит наша собака, — рассказывает Кристоф. — Увидел джип Элизы. Но не мог подойти. Там было более 30 собак. Когда наконец отогнал их, обнаружил жену мертвой. Животные сильно ее покусали. Живот разорвали. Было видно желудок. Мы ждали ребенка. Элиза была на шестом месяце. За это кто-то должен ответить.

Экспертиза установила, что женщина умерла от потери крови и внутреннего кровотечения. Нашли глубокие укусы на голове, туловище, руках и ногах. Собаки грызли ее и после смерти. Полиция взяла образцы слюны у 93 животных. Если установят, какие именно напали на Элизу, их владельцев будут судить за убийство по неосторожности.

Местные охотники отрицают, что их собаки охотились в день смерти женщины.

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